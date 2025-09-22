Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El empate del Granada en Burgos mantiene al Zaragoza penúltimo

El equipo aragonés fue colista durante seis minutos, los que pasaron del gol del Granada al empate local

Tasende se dispone a ejecutar un saque de banda durante el partido ante el Ceuta.

Tasende se dispone a ejecutar un saque de banda durante el partido ante el Ceuta. / PABLO GALLARDO / FACTORÍA 9

Jorge Oto

Zaragoza

Durante seis minutos, el Real Zaragoza ocupó la última posición de la tabla. El tanto de Álex Sola para el Granada en Burgos mediada la segunda parte del choque que cerró ayer la jornada dejaba al conjunto aragonés como colista. Sin embargo, Grego Sierra empató para los locales en el minuto 72 para devolver al cuadro de Gabi a la penúltima plaza que ocupaba antes de la disputa del duelo en El Plantío.

El marcador ya no se movió hasta el final, por lo que el Granada sumó su segundo punto de la temporada, lo que le mantiene en la última posición por detrás de un Zaragoza que, con tres, se sitúa a dos de una salvación que marca el Albacete, igualado con Castellón, Real Sociedad B y Córdoba, este en descenso junto a la Cultural.

