La afición del Real Zaragoza dicta sentencia: "A Gabi se le acaba el tiempo"

Nada puede con el zaragocismo. Ni una eternidad en el infierno, ni la acumulación de fracasos ni la sucesión de promesas incumplidas derrotan a una afición que se niega a doblar la rodilla ante tanto maltrato. El corazón se impone a un agotamiento que no cesa. Es zaragocismo en cuerpo y alma. Puro sentimiento. Amor de verdad. Ese que hace recorrerse 2.000 kilómetros e invertir varios días de viaje para acompañar al equipo en Ceuta, donde medio centenar de fieles se las prometían felices. La experiencia fue extraordinaria. “Nos trataron genial. La gente se portó de maravilla con nosotros y fue espectacular cómo nos pedían fotos y nos animaban. Fue uno de los mejores viajes de nuestra vida”, aseguran los presentes.

Todo fue perfecto, salvo, por supuesto, el partido. El peor Real Zaragoza del curso en el peor momento posible para acelerar esa crisis galopante que amenaza con llevarse pronto por delante al entrenador: “Con Gabi lo veo crudo y creo que todo lo que alarguemos esto y darle algún partido más va a ser para mal. Ojalá ganemos en Vitoria y enlacemos varios triunfos más pero, aunque así fuera, no lo veo capacitado para sacar esto adelante”, asevera Juan Barrero, de la peña zaragocista de Almudévar y testigo de la debacle del equipo en Ceuta. “Es que Gabi no está mejorando a ningún futbolista y muchos juegan fuera de sitio. Sus cambios son hombre por hombre y muy previsibles y esta es una categoría de entrenadores en la que los partidos se ganan desde el banquillo”, añade.

Por eso, Juan ya no cree en el madrileño. “Para mí, se le ha acabado el crédito. También por sus reacciones ante la prensa y con la afición” y se refiere al episodio vivido a la conclusión del partido en Ceuta. “Le pedimos explicaciones y le dijimos que si era valiente tenía que dimitir, pero nos contestó con chulería diciéndonos que no eran delincuentes para que les insultáramos. Su crédito está agotado, aunque ojalá me equivoque y empecemos a ganar partidos, que ya es hora por otra parte”. En ese sentido, considera que «le están dando esos ataques de entrenador que tanto conocemos por aquí. De repente sale con lo del barco, hace autocrítica al prinicipio pero luego dice que solo Sebas Moyano entendió lo que se le pidió... los jugadores están perdidos y no saben lo que deben hacer. Al final del partido nos pidieron perdón y nos dijeron que no les dejáramos solos. Saben que no lo haremos».

Aficionados zaragocistas, junto a seguidores del Ceuta antes del partido.

Menos contundente se muestran Jorge Uriel y David Gracia, primos y miembros de la peña zaragocista de Utebo que el martes todavía estaban de regreso desde Ceuta, donde tenían claro desde que se publicó el calendario que debían estar. “Si fuera del campo todo fue genial y la gente y también Nayim, al que vimos nada más bajar del ferry, se portaron de forma increíble, el partido fue vergonzante. Ya no es un problema de resultados, que también, sino de actitud de unos jugadores que no ofrecen nada a lo que agarrarse. No vimos nada y eso es lo que más duele e indigna”, sostienen desde el autocar camino de Málaga. “No transmite nada. No se juega al fútbol, se llega poco arriba y mal y nada funciona ni arriba ni abajo, un desastre”, aunque creen que “quizá aún es pronto” para adoptar medidas drásticas en el banquillo. “No es normal que llevemos seis jornadas sin ganar y no se vea nada en el campo a lo que aferrarse. El tiempo se le agota a Gabi, si bien puede que sea demasiado pronto para finiquitar un proyecto, pero está claro que si no se gana ya y hay un cambio de actitud del equipo, algo hay que cambiar. La clasificación lo marca todo”.

También Hugo Blasco, de la peña zaragocista de Valdespartera, vivió en Ceuta el contraste del buen trato recibido por la ciudad y la afición locales con la enorme decepción provocada por un equipo hundido en el campo y en la tabla. «La situación es mala no solo por los resultados, que también, sino por el juego. Hemos perdido contra tres equipos recién ascendidos y, salvo ante la Real Sociedad B, no les han plantado ni cara. No jugamos a nada y de nada sirve hacer un partido bueno de cada cinco», reflexiona.

Para Hugo, el debate en torno a la figura de Gabi es lógico, si bien no tiene del todo claro que la solución a la crisis pase por un relevo en el banquillo. «Ni el entrenador ni los jugadores dan el nivel. Quizá la destitución de Gabi sea la solución pero tampoco creo que arreglase el mal rendimiento del equipo. Soy partidario de que los proyectos tienen que aguantarse en los malos momentos, como hizo el Oviedo el curso pasado, pero es normal que se pida su cabeza porque no está rindiendo a la altura de lo que es un club como el Real Zaragoza».