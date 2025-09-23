LaLiga denuncia cánticos ofensivos contra el Real Zaragoza en Riazor

El pasado viernes, 19 de septiembre, se disputó el partido entre el Deportivo de la Coruña y la SD Huesca a las 20.30 horas en el estadio Abanca-Riazor (A Coruña). Según la Liga Nacional de Fútbol Profesional, el Director de Partido, representante oficial de la entidad en el encuentro, y otros canales de detección relacionados con la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte, localizaron, tras analizar la información y los oportunos documentos gráficos y audiovisuales, los siguientes hechos:

En el minuto 90 de partido, un grupo de aficionados locales ubicados en el Fondo Marathon Inferior, tras una pancarta con el texto "Nenos Descamisados", entonaron de forma coral y coordinada durante, aproximadamente, 10 segundos, el cántico “La Romareda, puta pocilga, donde se juntan Ligallo y Policía. Que puto olor, que porqueria, con una bomba todo aquello volaría, una explosión de Goma 2 y que le den por culo a Aragón. El Deportivo que se la goza, viendo quemarse a esa Puta Zaragoza”.