LaLiga denuncia cánticos ofensivos contra el Real Zaragoza en Riazor
Los responsables serían un grupo de aficionados locales ubicados en el Fondo Marathon Inferior
El pasado viernes, 19 de septiembre, se disputó el partido entre el Deportivo de la Coruña y la SD Huesca a las 20.30 horas en el estadio Abanca-Riazor (A Coruña). Según la Liga Nacional de Fútbol Profesional, el Director de Partido, representante oficial de la entidad en el encuentro, y otros canales de detección relacionados con la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte, localizaron, tras analizar la información y los oportunos documentos gráficos y audiovisuales, los siguientes hechos:
En el minuto 90 de partido, un grupo de aficionados locales ubicados en el Fondo Marathon Inferior, tras una pancarta con el texto "Nenos Descamisados", entonaron de forma coral y coordinada durante, aproximadamente, 10 segundos, el cántico “La Romareda, puta pocilga, donde se juntan Ligallo y Policía. Que puto olor, que porqueria, con una bomba todo aquello volaría, una explosión de Goma 2 y que le den por culo a Aragón. El Deportivo que se la goza, viendo quemarse a esa Puta Zaragoza”.
