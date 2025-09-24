Tapigrama lanza la “Tapiporra”: los aficionados del Real Zaragoza podrán ganar entradas dobles para el próximo partido

Tapigrama, la empresa aragonesa especializada en sofás a medida, refuerza su compromiso con la afición zaragocista lanzando la Tapiporra, una acción en la que los seguidores del Real Zaragoza podrán participar de forma sencilla para ganar 2 entradas dobles para el próximo encuentro del equipo en Zaragoza.

La dinámica es muy fácil: los participantes deberán seguir el perfil oficial de Tapigrama en Instagram y dejar en comentarios su pronóstico del resultado del partido.

Entre todos los que acierten el marcador final, Tapigrama realizará un sorteo aleatorio y anunciará a los ganadores el lunes en sus canales oficiales. La participación se realizará a través de este enlace: https://www.instagram.com/tapigrama/

Con esta acción, Tapigrama quiere acercarse todavía más a la afición zaragocista, apoyando al club y ofreciendo experiencias únicas a los seguidores. "El sofá y el fútbol siempre han estado unidos: son lugares de encuentro, de emoción y de disfrutar juntos. Con la Tapiporra queremos que la afición viva los partidos del Real Zaragoza aún más de cerca".

La “Tapiporra” se enmarca dentro de las diferentes iniciativas que Tapigrama está desarrollando en Aragón para conectar con sus clientes, poniendo en valor tanto su vínculo con la ciudad como su apoyo a las tradiciones y al deporte local.