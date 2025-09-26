Cuenca se sale en el momento clave. Las puntuaciones del Mirandés-Real Zaragoza
Excelsa actuación del canterano mientras le aguantó el cuerpo, con Insua y Sebas Moyano completando el podio
EL MEJOR
Cuenca
Brillante |8| Lo hizo todo bien en un primer tiempo para enmarcar. Y no era fácil.
Andrada | 6 |
Sobrio. Aportó experiencia y sobriedad en su estreno. Bien por arriba y frío con los pies.
Francho | 6 |
Crecido. De menos a más. Empezó errático y acabó pletórico.
Tachi | 6 |
Valiente. Otro que fue a más con el partido. Problemas con el balón.
Insua | 8 |
Colosal. Gran partido del central, que acabó tocado. Enorme en la colocación.
Pomares | 5 |
Sufridor. Lo pasó mal en la segunda parte, pero aguantó el tipo.
Paul | 6 |
Crecido. Determinante al final, pero gris al principio. Buen trabajo.
Saidu | 5 |
Amenazado. Al fin en el medio. Una tarjeta temprana le obligó a medir.
Guti | 7 |
Notable. Gran despliegue del canterano, que es mejor como volante.
Sebas Moyano | 8 |
Decisivo. Al fin le llegó el gol que tanto buscaba. No paró de trabajar.
Dani Gómez | 6 |
Currante. Su capacidad de trabajo es encomiable. No para de correr.
Paulino (6). Sereno.
Bazdar (5). Colaborador.
Tasende (6). Ayudante.
Keidi Bare (7). Inteligente.
- No se puede caer más bajo. La previa del Ceuta-Real Zaragoza
- Cani ya está en planta tras sufrir un accidente cerebrovascular
- Gabi, en la cuerda floja
- Gabi pierde el tiempo: la contracrónica del Ceuta-Real Zaragoza
- El Real Zaragoza vuelve a perder en Ceuta, sigue sin ganar y enciende ya las alarmas (1-0)
- Manu Vallejo: 'El Zaragoza vio muy poco de mí, de lo que puedo ser, pero la conciencia la tengo tranquila
- La crónica del Ceuta-Zaragoza (1-0). El dolor se hace insoportable
- Gabi prepara otro giro en el once del Real Zaragoza