Guti: "Esta victoria es muy importante, nos va a dar un pasito más"
"Dimos la cara, con personalidad y se ha visto a un Zaragoza con mucha jerarquía, creo que los puntos son muy merecidos", aseveró el centrocampista
Guti, que volvió al once del Real Zaragoza y que firmó un buen partido tras no poder jugar en Ceuta por unas molestias en la rótula, se mostró muy feliz por el triunfo: "Estamos muy contentos, veníamos a por los tres puntos y los logramos. El equipo estaba trabajando muy bien y no se reflejaba en los resultados, pero esta vez sí lo ha hecho", aseguró el canterano en Aragón TV.
El jugador zaragozano dejó claro que le había gustado la imagen de su equipo porque "dimos la cara, con personalidad y se ha visto a un Zaragoza con mucha jerarquía, creo que los puntos son muy merecidos", aseveró el centrocampista, que espera que el triunfo sea un punto de inflexión a partir de ahora: "Esta victoria es muy importante para nosotros en todos los sentidos, nos va a dar un pasito más".
Para Guti, el mal comienzo del Zaragoza en esta Liga no reflejaba el trabajo, pero "todo se basa en los resultados y el fútbol es así. Hay un vestuario superunido y muy humilde, también cuando no ganamos, y debemos seguir trabajando igual, porque no hemos hecho aún nada".
- No se puede caer más bajo. La previa del Ceuta-Real Zaragoza
- Cani ya está en planta tras sufrir un accidente cerebrovascular
- Gabi, en la cuerda floja
- Gabi pierde el tiempo: la contracrónica del Ceuta-Real Zaragoza
- El Real Zaragoza vuelve a perder en Ceuta, sigue sin ganar y enciende ya las alarmas (1-0)
- Manu Vallejo: 'El Zaragoza vio muy poco de mí, de lo que puedo ser, pero la conciencia la tengo tranquila
- La crónica del Ceuta-Zaragoza (1-0). El dolor se hace insoportable
- Gabi prepara otro giro en el once del Real Zaragoza