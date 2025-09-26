LaLiga denuncia cánticos ofensivos hacia el Real Zaragoza en El Sadar

En el partido de la sexta jornada de La Liga que disputaron CA Osasuna y Elche CF, se han denunciado por parte de la Liga Nacional de Fútbol Profesional cánticos ofensivos hacia el Real Zaragoza. Los hechos tuvieron lugar en el partido que se llevo a cabo el 25 de septiembre en el estadio El Sadar a las 19.30 horas.

En el minuto 28 del encuentro, un grupo de aficionados locales ubicados en la Grada Sur Baja y situados tras unas pancartas con los lemas: "OSASUNA" y "GRADERIO SUR" entonaron de forma coral y coordinada durante, aproximadamente, 120 segundos el cántico "La Romareda, puta pocilga, donde se juntan Ligallo y Policía. Que puto olor, que porquería, con una bomba todo aquello volaría, una explosión de Goma 2 y que le den por culo a Aragón. El Osasuna que se la goza, viendo quemarse a esa Puta Zaragoza".