La previa del Mirandés-Real Zaragoza. Estado de alarma

La amarga derrota en Ceuta del pasado domingo encendió todas las señales de alarma en el Real Zaragoza. Ya se oían ecos de esos sonidos con un mal comienzo, sin victorias y muy poquito fútbol y aún menos gol, pero la manera de caer en el Alfonso Murube puso sobre la mesa la palabra crisis, que en otros años precedentes tardaba en llegar en su versión otoñal, aunque en la actual temporada lo ha hecho cuando recién acababa el verano y con solo seis jornadas de Liga.

A la séptima, a visitar al Mirandés este viernes (20.30 horas) en el exilio en Vitoria por las obras en Anduva , llega el Zaragoza penúltimo y con la sombra del despido ya acechando a su entrenador, al que una nueva derrota le puede colocar con la carta del finiquito cuando solo hace unos meses era el pilar del proyecto después de llegar en marzo para sellar una agónica salvación. Sin embargo, si en la vida todo cambia a velocidad de vértigo, en el fútbol en general y en el Zaragoza en particular todavía más. A Gabi se le dio la bandera de un proyecto en el que se le prometieron paciencia y tiempo, liderar como entrenador esta nueva etapa y por eso sus palabras en Ceuta sobre el barco y sus salidas, matizadas ayer, apuntaban más a las entrañas del club que a otros sitios más difusos que en todo caso el entrenador no quiso concretar en su explicación en la previa de este duelo.

Sea como fuere, el técnico siente ya la presión de los resultados y sabe perfectamente que estas crisis acaban siempre de la misma manera, el entrenador de turno cogiendo las maletas, ya llegue si hay una derrota con el Mirandés o se aplace una jornada más, a la visita del Córdoba, si no se gana y hay mejoría de sensaciones. Solo un triunfo en Vitoria frenaría la espiral de nervios y preocupación que se ha instalado en el club y en la afición, dando más crédito a Gabi, que sabe que no hay nada más débil en este deporte que un entrenador que no gana. Y su Zaragoza no lo hace y en Ceuta estuvo más lejos que nunca de hacerlo. Esa máxima no entiende de leyendas ni de excapitanes ni de salvadores en años anteriores.

El mal partido en Ceuta y su cercanía con el duelo ante el Mirandés van a provocar cambios en el once zaragocista, donde Gabi tiene a todos disponibles y recupera a Guti, si no hay sorpresa en forma de recaída, tras las molestias en la rótula que le hicieron ser baja en el Murube. También vuelve Soberón, aunque en su caso su ausencia, como la de Aguirregabiria, fue por decisión técnica.

Cambios en el once

El regreso de Guti y el poco gobierno de los partidos invitan a pensar en fortalecer el medio, también porque el Mirandés puebla esa zona medular y y juega con tres centrales. Así, además de volver Guti podría adelantar su puesto Saidu para que Insua, sorprendente suplente en Ceuta, entrara en el eje y hasta Francho y Pomares en los laterales sentando a Juan Sebastián y Tasende, que no estuvieron bien el último partido, como tampoco Paulino, que puede dejar su sitio a Pau Sans (o a Bazdar). Mientras, la mayor presencia en el medio supondría sacrificar a Kenan Kodro y el gusto de Gabi por jugar con dos puntas natos, aunque la incógnita está en el ataque zaragocista.

El Mirandés, con la seria duda de Hugo Novoa, ha perdido los dos partidos que ha jugado en Vitoria y llega a la cita con un bloque aún muy por hacer tras fichar nada menos que a 22 jugadores y tener un entrenador nuevo, Fran Justo, tras su histórico curso pasado de la mano de Lisci. Pero, a diferencia del Zaragoza, ya sabe lo que es ganar, aunque solo lo haya logrado fuera. El equipo jabato quiere vencer por primera vez en su destierro vitoriano y el Zaragoza de Gabi necesita hacerlo para que la crisis ya no derive en terremoto y pueda abandonar la delicada penúltima posición que ocupa. Y es que el estado de alarma es total.

Alineaciones probables

CD Mirandés: Nikic; Juan Gutiérrez, Postigo, Martín Pascual, Iker Córdoba, Medrano; Thiago Helguera, Bauzà, Ismael Barea, Pablo López y Carlos Fernández.

Real Zaragoza: Adrián; Francho, Insua, Radovanovic, Pomares; Paul Akoukou, Saidu, Guti; Sebas Moyano, Pau Sans y Dani Gómez.

Árbitro: Manuel Jesús Orellana (comité sevillano).

Estadio: Estadio de Mendizorroza.

Hora: 20:30