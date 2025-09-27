La intrahistoria de la continuidad de Marcos Cuenca. Un héroe por accidente

Lo más normal dado el verano que vivió es que Marcos Cuenca no hubiera estado en el once de inicio en Vitoria ante el Mirandés el viernes. Tuvo pie y medio fuera, como así admitió el propio Gabi, asegurando que había hablado con el jugador, no fue inscrito en las tres primeras jornadas, hasta seis equipos de Primera RFEF lo quisieron, en particular el Eldense y el Mérida, que insistió hasta en las últimas horas de mercado, y el futbolista, por los vaivenes en la planificación de la plantilla, por la salida de Aketxe y la baja forma de Valery y por su propia testarudez y convicción, apostó por aguantar hasta el final. Se quedó y el premio le llegó ante el Mirandés, con una titularidad y una notable actuación en el perfil derecho del ataque.

Tras renovar en el verano pasado hasta 2028, Marcos Cuenca tenía un curso, en la 24-25, como futbolista del Aragón, aunque la idea es que participara más en el primer equipo de lo que lo hizo, solo un encuentro y con Ramírez (Granada), después de debutar en la 23-24 de la mano de Escribá (Elche) y salir en otros tres partidos desde el banquillo con Víctor (Burgos, Oviedo y Racing). Tras esa primera temporada, el atacante del barrio de Las Fuentes pasó en junio a ser futbolista del primer equipo a todos los efectos y ya no iba a bajar al filial, con dos años de contrato más, hasta 2027, y un tercero opcional unilateral a favor del club.

Antequera, Sanluqueño y Teruel se cayeron entre las opciones, pero el 1 de septiembre, el Eldense, el que más le gustaba al jugador, el Mérida, el que más insistió hasta última hora, y el Tarazona estaban a la espera. A media tarde de ese día de final de mercado ya se decidió su continuidad

Sin ser inscrito

Cuenca empezó la pretemporada con la idea de hacerse un hueco, con la firme determinación de convencer a Gabi, pero su no inscripción antes del comienzo de Liga ante el Sanse ya dejó las cosas claras y el entrenador no las ocultó cuando se le preguntó por la situación del canterano y de Bakis antes de la segunda jornada. "Hablé con ellos y les expliqué la situación, siendo sincero y diciendo las cosas a la cara, que es lo mejor. Mientras sean jugadores del club se les ayudará en lo que pueda”. De hecho, antes fue inscrito el turco, en este caso como paso previo a su salida definitiva, con el Vanspor como opción caída en las últimas horas del mercado, que Cuenca.

Dos días antes del cierre del mercado, Gabi habló con el jugador y ya le transmitió que si al final se quedaba no iba a ser para rellenar entrenamientos y que sería uno más, que el trabajo, si era bueno, le daría oportunidades, pero a las últimas horas de la ventana estival el futbolista llegó con la sensación de que era más probable su salida en forma de cesión que otras cosas y, de hecho, si Cuenca en esos frenéticos días visto clara esa marcha la habría hecho con total seguridad.

Antequera, Sanluqueño y Teruel se cayeron entre las opciones, pero el 1 de septiembre, el Eldense, el que más le gustaba al jugador, el Mérida, el que más insistió hasta última hora, y el Tarazona estaban a la espera. Aketxe se había io un día antes, Valery había dejado claro que no estaba fino en lo físico y el club, en esa recta final, iba a priorizar portero (Andrada), pivote (Paul) y un nueve (Kodro), además de variar la estrategia y no acudir a por un central y sí un lateral derecho (Aguirregabiria).

Gabi: "Marcos se lo viene currando mucho tiempo, si lo ves entrenar se te pone la piel de gallina. Sabía que estaba preparado, cuando ves que un jugador intenta aprender, que es de los que levanta las orejas cuando habla el entrenador, es que lo está y hay que darle oportunidades"

En todo ese movimiento, con Cuenca sin ser inscrito porque el club no quería abonar los 25.000 euros de esa inscripción sabiendo que su salida era lo más factible, giró su idea. A media tarde de ese 1 de septiembre, el jugador y su entorno ya sabían que salvo giro brusco que se quedaba pese a que el Mérida insistía aún en su cesión, que no llegó y sí el anuncio de su inscripción y su dorsal, el 23. La perseverancia había tenido premio.

Gabi ya le dio minutos, hasta 22, ante el Valladolid, cuando ya había acabado el mercado, lo citó ante el Albacete y el Ceuta y le dio la camiseta de titular frente al Mirandés después de que ni Paulino, ni Valery ni Pau Sans terminaran de romper en ese costado derecho del ataque. "Se lo viene currando mucho tiempo, si lo ves entrenar se te pone la piel de gallina. Sabía que estaba preparado, cuando ves que un jugador intenta aprender, que es de los que levanta las orejas cuando habla el entrenador, es que lo está y hay que darle oportunidades", reflejó Gabi sobre Cuenca, de estupenda irrupción en Vitoria, un héroe por accidente.