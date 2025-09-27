El Real Zaragoza también participa en el emotivo homenaje a Santi Olmo en Caravaca

El Campo Municipal de Fútbol Antonio Martínez ‘El Morao’ de Caravaca de la Cruz (Murcia) congregó a más de 600 espectadores en una tarde muy especial por el encuentro de homenaje a Santos 'Santi'' Olmo, Fary, que falleció a los 44 años el 30 de abril de 2024 en Zaragoza, cuando era miembro de la secretaría técnica del Real Zaragoza, uno de los ayudantes de Juan Carlos Cordero, en la etapa de este como director deportivo blanquillo, que acabó en marzo pasado. El partido enfrentó a la Selección Veteranos AFE y a los Amigos de Santi, un combinado formado por futbolistas y exfutbolistas de los distintos clubs por los que pasó el homenajeado, entre los que también estaba el propio Cordero, que disputó unos minutos del choque.

El encuentro tuvo carácter benéfico, pues la recaudación del evento, sumada a las aportaciones de la Fila Cero, se destinarán a la Escuela Deportiva Inclusiva de Caravaca de la Cruz. El Zaragoza contribuyó con el regalo de 5 camisetas oficiales que se sortearán a beneficio también de esa escuela.

Mista entrega un obsequio de la AFE a la madre de Santi Olmo. / Enrique Soler / La Opinión de Murcia

En el partido estuvieron los padres del exsecretario técnico zaragocista, así como sus hermanos, en un encuentro que tuvo un fuerte componente emotivo y en el que participó también el exzaragocista Movilla, que es responsable deportivo de las Escuelas de Fútbol AFE. Mientras, ese equipo estuvo dirigido por José Anonio Camacho y el de los Amigos de Santi por por José Luis Acciari y José Antonio García.

Juan Carlos Cordero, exdirector deportivo zaragocista, golpea el balón durante el partido. / Enrique Soler / La Opinión de Murcia

El equipo de AFE se impuso por 1-7 a los Amigos de Santi. Míchel Carrilero (3), Fernando Varela, Xavi Torres, Manuel Onwu y Cerdán, en propia meta, anotaron para la escuadra del sindicato. Cristian, de penalti, marcó para los Amigos de Santi.

Santi Olmo llegó al Zaragoza en enero de 2023 junto con Juan Carlos Cordero, al que conocía desde la etapa en el Ciudad de Murcia, en el Granada y en el Cádiz (aunque también estuvo en el Elche en la 17-18 y en la 18-19 con su hermano Jorge Cordero) y cuando el ejecutivo fue despedido por el club gaditano. Olmo, que dejó la entidad amarilla en 2018, entró en la secretaría técnica del Hércules para volver con Cordero cuando este llegó al Tenerife en febrero de 2020. Fary, su apodo futbolístico, era delantero y militó en diferentes equipos de la región de Murcia y llegó a jugar en Segunda B en el Ciudad de Murcia en la 01-02, cuando conoció a Cordero, que era secretario técnico de ese club. También jugó en la cantera del Atlético, en el Caravaca, en el Universidad de Las Palmas y en el Jumilla.