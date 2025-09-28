Las credenciales de Esteban Andrada

Tras cerrarse su fichaje en el último día del mercado por una carambola impensable solo un mes antes y después de caerse la opción de Dani Cárdenas (Rayo), Esteban Andrada estrenó presencia en el once del Real Zaragoza en Vitoria ante el Mirandés, una plaza para la que estaba destinado más pronto que tarde pese al buen nivel de Adrián ya que el portero argentino ha venido con rol de titular y su primer partido ya sirvió para mostrar unas credenciales de que se trata de un guardameta diferente a lo que la afición zaragocista ha visto en los últimos tiempos. Es un arquero curtido en batallas importantes, en Lanús, su club de crecimiento, Arsenal de Sarandí, pero aún más en Boca, Monterrey y hasta la albiceleste, por el tamaño de los equipos en los que ha estado y que además de su agilidad bajo palos tiene sus grandes virtudes en el juego aéreo, en las salidas, y con los pies, algo poco frecuente en los últimos tiempos en el conjunto blanquillo y basta recordar cuáles eran los grandes hándicaps de Poussin.

Andrada acabó contento, y así lo transmitió a su entorno, de su partido en Vitoria, tenía la difícil papeleta de estrenarse para tomar el testigo un portero que estaba haciendo las cosas bien, pero sobre todo volvía a jugar, a hacer portería (la inactividad en los arqueros pesa más que en un jugador de campo), más de dos meses y medio después de su último partido, ante el Dortmund en los octavos de final del Mundial de Clubs con Monterrey el 2 de julio y tras vivir una salida complicada en ese club y una operacion de bursitis en el codo a finales de julio. No encajó goles (el último meta que no lo hizo en su estreno en el Zaragoza fue Rebollo en diciembre de 2022) y se mostró seguro y tranquilo (otra virtud) en todas sus acciones.

Los que conocen bien a Andrada están convencidos de que su nivel va a ir a más ante rivales que le exijan más que el Mirandés, que apenas remató a puerta, más allá de los dos tímidos intentos de Hugo Novoa y Marí que resolvió bien, con buena colocación. Mientras, en el remate al larguero de Bauzà tras un córner que despejó de cabeza Paulino dejando el balón al rival cuando el portero estaba para hacerlo de puños ya se vio esa virtud de la capacidad de salir con decisión de su portería y no dudar en esos envíos.

Demasiada frialdad

Tuvo algún despeje más de puños y eso va a ser una constante porque Andrada no duda en estas jugadas y no es de los porteros que se les cae el larguero encima. Sale con convicción y si lo tiene que hacer hasta el borde del área para repeler un centro lo hará. Siempre ha dominado el juego aéreo en su carrera, con sus 1,94 metros, y también en Vitoria dejó la impronta de saber jugar con los pies, de mostrar una tranquilidad absoluta cuando tiene que el dar ese primer paso o ejecutar un control para abortar el intento del rival. Tiene hasta demasiada frialdad en ese aspecto y apura la presión del rival, al que deja acercarse, porque cree que así se le abren más posibilidades de pase, posee una mayor panorámica de la acción, aunque la mayor velocidad del fútbol español con respecto al argentino o el mexicano le puede gastar alguna mala pasada.

La explicación de la curiosa barrera separada Al comienzo de la segunda parte en Vitoria y en una falta lateral favorable al Mirandés pegada al área, Andrada salió de su portería y separó a Dani Gómez y Sebas Moyano en la barrera cuando Hugo Novoa se disponía a lanzar, algo poco habitual en la Liga española y en el fútbol europeo. No fue un gesto casual, ni mucho menos, y lo va a repetir en el Zaragoza porque lo ha hecho muchas veces en su carrera. En las faltas laterales pegadas al área o en las frontales alejadas prefiere ver salir el balón en estas últimas o comprobar con su visión directa si en las laterales el rival prefiere optar por el centro, el disparo o una jugada en corto con envío posterior.

No se equivocó en el pase ante el Mirandés, Andrada siempre fue arquero (Cristian Álvarez por ejemplo fue delantero en sus inicios), pero tuvo un buen juego con los pies desde sus primeros pasos en el San Martín y en las inferiores de Lanús, aunque el perfeccionamiento llegó en el primer equipo grana, en la etapa con Jorge Almirón en el banquillo, con una apuesta decidida por la posesión, por el balón, que mejoró sobremanera el juego con los pies del arquero zaragocista.

El portero argentino atrapa un balón en el calentamiento del partido en Mendizorroza. / CARLOS GIL-ROIG

Con ese Lanús disputó una final de la Copa Libertadores, no ganada, fue a Boca, donde jugó otra, aquel histórico partido en Madrid ante River, donde cayó el equipo xeneize con él bajo palos, ha levantado títulos de Liga y de Copa en Argentina, la Copa sudamericana con Lanús, alzó la Liga de Campeones de la Concacaf con Monterrey, ha tenido presencia en la absoluta albiceleste... Es un buen palmarés a sus 34 años, de más de 360 partidos oficiales en equipos importantes, por lo que a esas virtudes le va a añadir el poso de la veteranía, el saber jugar bajo presión, lo que remarcó Gabi al acabar el duelo ante el Mirandés cuando se le preguntó por el estreno del arquero argentino y el de Tachi.

“Los dos nos dan muchísima jerarquía. Nos han dado ese poso que quizás en otros partidos no hemos tenido, de tener el balón, de defender juntos y de ganar duelos", dijo el entrenador, que ha esperado muy poco, solo un par de semanas desde que a Andrada ya lo vio para jugar, para darle su puesto al portero cedido por Monterrey. El Zaragoza solo abona una cuarta parte de su ficha y hay una opción de compra obligatoria en caso de ascenso de 1,5 millones de dólares y nuevo portero no necesitó hacer grandes paradas en su estreno de blanquillo para dejar importa de sus credenciales