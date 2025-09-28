La tromba de agua atrapa al Real Zaragoza juvenil durante casi cuatro horas en la Ciudad Deportiva
Jugadores, familias y cuerpo técnico permanecieron en los vestuarios, en buen estado y sin correr peligro, hasta que pudieron salir
El Real Zaragoza de División de Honor juvenil permaneció durante cerca de cuatro horas atrapado en la Ciudad Deportiva. Las fuertes lluvias afectaron de lleno al equipo aragonés, que había regresado de Sant Cugat, donde había disputado por la mañana el partido ante el cuadro catalán, al que derrotó por 1-2. Pero la tromba impidió que la expedición, ya en la Ciudad Deportiva, abandonara las instalaciones. De hecho, el autocar del equipo quedó cruzado en la rotonda de acceso a la espera de ser rescatado por una grúa.
La única salida de la Ciudad Deportiva, bajo el puente por el que pasa la vía del tren, se encontraba anegada y era imposible salir de las instalaciones de la Carretera de Valencia. De este modo, los jugadores, que ocupaban un vestuario mientras que las familias (que habían acompañado al equipo a tierras catalanas) habitaban otro y el cuerpo técnico en un tercero (alrededor de 30 personas en total), tuvieron que esperar a poder salir, con sus propios vehículos, pasadas las 10 de la noche, cerca de cuatro horas después de su llegada, a las 18.30, a la Ciudad Deportiva.
