El inmenso laboratorio de Gabi

El Real Zaragoza sumó ante el Mirandés y en la séptima cita liguera su primera victoria en el partido en el que Gabi más agitó la coctelera, con hasta siete cambios en el once, aunque lo cierto es que si algo no se le puede reprochar al entrenador madrileño en este arranque de temporada es la búsqueda de caminos y el reparto de oportunidades entre su plantilla, reflejado en hasta 23 jugadores distintos que han sido ya titulares y nada menos que 24 cambios en el once en los seis encuentros posteriores al debut en el Reale Arena ante el Sanse.

Es verdad que tantos cambios son muestra de las dudas que ha habido en la trayectoria, también en el dibujo, con varias apuestas, pero no lo es menos que el míster ha dejado claro que en su plantilla todos pueden tener un hueco y que si las cosas no funcionan no va a cejar en su empeño de tocar todos los resortes para que lo hagan.

Tres casos diferentes

El meta Andrada, Tachi y Marcos Cuenca, todos en Vitoria, fueron los últimos que se integraron en la lista de entradas en el once de Gabi. En el caso del argentino, por su llegada tardía, aunque lo hiciera con un rol de titular que al final se iba a acabar imponiendo pese al buen trabajo de Adrián, el central por la lesión muscular en el cuádriceps en Tarragona el 6 de agosto, que le dejó más de un mes fuera, y con el canterano por su enorme fe y capacidad de trabajo una vez que se quedó en el equipo tras estar en la rampa de salida todo el verano.

Entre esos 23 jugadores que ya han probado las mieles de la titularidad está Aketxe, hasta en dos ocasiones en su caso y que puso rumbo al Johor en el penúltimo día de la ventana veraniega en una salida relámpago y hay 20 jugadores con ficha del primer equipo. Sin contar ahí a Pau Sans, que tiene dorsal del B, si bien es a todos efectos jugador de la primera plantilla y Saidu, al que su irrupción le ha dado ya esa plaza pese a que siga siendo futbolista del Aragón, probablemente por muy poco tiempo y hasta que se formalice su compra al Dansoman Wise y su nuevo contrato hasta 2030.

De los 24 jugadores con ficha del primer equipo, solo Valery, fuera de forma, Aguirregabiria, que llegó sobre la bocina del mercado tras estar en el paro, Bakis, descarte en verano y que se quedó al final, y el lesionado Kosa no han sido titulares aún

En ese constante cambio, solo Valery, que ha jugado en 4 partidos saliendo del banquillo y que anda lejos de su mejor versión física, Aguirregabiria, fichaje de última hora el final del mercado sin minutos por ahora, Bakis, que fue descarte y decidió quedarse, y el lesionado Kosa no han sido titulares en este Zaragoza. En contraposición, Sebas Moyano ya es el único que ha estado siempre en el once de inicio. Guti y Dani Gómez, con seis titularidades, le siguen en ese ranking.

Un once que ante el Andorra y tras la derrota en Sanse ya tuvo dos cambios, con Pau Sans y Soberón, mientras que ante el castellón fueron cinco los cambios, con Saidu, Insua, Toni Moya, Aketxe y Bazdar, para que ante el Valladolid fueran tres (Paulino, Pomares y Pau Sans), el mismo número que ante el Albacete (Francho, Paul y Kodro) y hasta 4 de nuevo en Ceuta (Keidi, Juan Sebastián, Radovanovic y Tasende).

En Vitoria, Gabi transformó por completo la defensa y relevó la portería, con la entrada de Andrada, un cambio que iba a llegar sí o sí, además del regreso de Guti y la irrupción de Cuenca para que fueran 7 los cambios, el récord absoluto

Claro que el récord absoluto fue en Vitoria, donde la necesidad de victoria y la poca distancia con el partido en el Alfonso Murube, cinco días, aunque Gabi siempre hablara de cuatro, llevó hasta siete las novedades, con una defensa nueva entera (Francho, Pomares, Tachi e Insua), con relevo en la portería (Andrada), con la vuelta de Guti tras sus molestias y con la estupenda irrupción de Marcos Cuenca. "Esto demuestra que tenemos una plantilla muy amplia, que todos tienen que estar preparados. Se lo digo a los jugadores a diario, evidentemente los jugadores que menos minutos tienen no quieren que les diga nada, quieren jugar. Todos han respondido de la mejor manera, tenemos dos cambios en cada puesto y cualquiera puede jugar", lo justificó el entrenador tras el pleito.

Y en ese laboratorio no ha sido menor la búsqueda en los sistemas, desde el 4-2-3-1 con el que empezó el curso y con Aketxe de enlace o dispuso ante el Valladolid, entonces con Sebas Moyano por detrás de Dani Gómez, prueba que no duró mucho en ese duelo, al 4-4-2 que dispuso ante el Andorra, con Soberón y el delantero madrileño, el Albacete y el Ceuta (es el sistema en el que Gabi dice sentirse más cómodo), cuando el elegido para acompañar al ariete más titular fue Kenan Kodro, pasando por el horror de los tres centrales (5-4-1) y Bazdar como isla en Castellón y el 4-3-3 (o 4-1-4-1 en fase defensiva) reforzando la medular con Guti, Saidu y Paul y que sí funcionó en Vitoria.