El Real Zaragoza alega por la amarilla que vio Saidu ante el Mirandés

El Real Zaragoza ha decidido presentar alegaciones ante el Comité de Disciplina al acta por la amarilla que vio Yussif Saidu en el partido ante el Mirandés, por una falta en el centro del campo al jugador del equipo jabato Fer Medrano. La acción no parece merecedora de esa cartulina y el club estima que puede retirar una cartulina que ya es la tercera en esta temporada para el medio ghanés, tras las que vio ante el Castellón y el Valladolid, por lo que ahora mismo está a una de quedarse apercibido de sanción por 5 amarillas.

Manuel Jesús Orellana Cid, el colegiado andaluz que dirigió el choque en Miranda, consignó en el acta que Saidu vio la amarilla por "emplear el brazo de forma temeraria contra un adversario en la disputa del balón", descripción que no se ajusta a lo que se ve en las imágenes de esa acción. Saidu tiene ficha del filial a la espera de ejecutar la opción de compra del Dansoman Wise, lo que le convertirá ya en jugador del primer equipo a todos los efectos, aunque ya lo es para Gabi, que le ha dado plaza de titular en los 4 últimos choques.

"El Real Zaragoza recurre la tarjeta amarilla que vio Yussif Saidu el pasado viernes en el partido frente al CD Mirandés correspondiente a la Jornada 7 de LaLiga Hypermotion. El jugador ghanés vio la cartulina en el minuto 8 de juego en el partido arbitrado por el señor Manuel Jesús Orellana Cid, suponiendo esta la tercera amarilla en liga para Saidu", aseguró el club en su web.