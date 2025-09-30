La titularidad de Andrada en el Real Zaragoza y el pago de justos por pecadores con Adri Rodríguez

La angustia que sufrió Gabi Fernández durante la pasada temporada fue tremenda. Más allá de aquella sensación de seguridad que el entrenador siempre se afanó por mostrar en público para erigirse en el líder de la resurrección y proteger con su ancho escudo personal a un grupo de jugadores muy pusilánime, el entrenador pasó las de Caín, con grandes desvelos por la situación.

Una vez alcanzada la orilla de la permanencia, Gabi respiró. Y enseguida fijó su mirada en el siguiente capítulo de su aventura en el Real Zaragoza. Para la actual temporada, el técnico reclamó una reconstrucción a fondo de la plantilla, con un énfasis especial en la defensa y la portería. Bajo palos, la SAD pronto se desprendió de Joan Femenías y le abrió la puerta a Poussin en cuanto el francés hizo por irse.

Gabi quería savia nueva y mejores guardametas. El verano fue difícil, sobre todo tras la espantada de Andrés Fernández, con el que el club llegó a tener un acuerdo verbal. El Almería ganó la puja. El culebrón de Cárdenas y el Rayo Vallecano se extendió en el tiempo hasta los últimos días de la ventana de fichajes. Por ello, Txema Indias tardó en cerrar la portería más de lo que hubiera sido deseable para un puesto tan específico y clave como ese.

Primero llegó Adri Rodríguez, cedido por el Alavés. Posteriormente, el 1 de septiembre, Esteban Andrada desde el fútbol mexicano. La tardía aparición del argentino en la ciudad le concedió a Adri la posibilidad de arrancar la Liga desde la titularidad. Esa condición la mantuvo durante los seis primeros partidos, los mismos en los que el Real Zaragoza no ganó y se metió en un socavón de malos resultados: tres puntos de 18 posibles.

Adrián Rodríguez fue uno de los jugadores con menor responsabilidad en las derrotas y los empates. Estuvo bien, fue ganando confianza poco a poco y rindió a un nivel más que suficiente para seguir donde estaba, con algunos partidos destacados y paradas de mérito. Es un buen guardameta. Tuvo la mala fortuna de que el resto del equipo desafinó y no le acompañó.

Eso y que la sombra de Andrada era muy alargada. El argentino llegó al club con galones de titular sin discusión. Tiene veteranía y pasado. Su entrada en el once era solo cuestión de tiempo. Gabi se lo dio en Vitoria aprovechando la necesidad de zarandear la alineación y buscar soluciones ante la sucesión de malos resultados. Esteban respondió con serenidad, sin tener que emplearse a fondo pero transmitiendo seguridad por alto y con los pies.

La temporada pasada, el Real Zaragoza jugó con arqueros de bajo nivel, a pesar de que Poussin tuvo duende durante un tramo importante de la Liga. A la espera de comprobar cómo se comporta Andrada en encuentros de mayor exigencia, Gabi cuenta con dos porteros de más categoría. El argentino está obligado a dar una buena talla con continuidad. En el banquillo aguarda un compañero que no merecía la suplencia, que ha pagado como los justos por pecadores, pero al que las circunstancias se llevaron por delante.