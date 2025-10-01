Cani, exjugador del Real Zaragoza, ya está en casa tras recuperarse de un accidente cerebrovascular

Rubén Gracia Calmache, Cani, ya está en casa. El exjugador del Real Zaragoza, de 44 años, descansa ya en su domicilio tras haber sido de alta en el hospital, donde ha permanecido cerca de tres semanas como consecuencia de un accidente cerebrovascular sufrido en su casa.

El aragonés, que ha recibido durante todo este tiempo numerosas muestras de cariño, no sufre secuelas y se encuentra en buen estado tras haber sido superado con éxito todas las pruebas médicas a las que ha sido sometido en el centro hospitalario Miguel Servet antes de ser dado de alta.

Cani (Zaragoza, 3-8-81), que colgó las botas en 2017, es uno de los mayores talentos futbolísticos que ha dado la cantera zaragocista en la historia reciente, con 180 partidos de blanquillo y 16 goles. Formado en la Ciudad Deportiva y con un paso por el Utebo que pudo ser el final de su carrera, debutó de la mano de Marcos Alonso en la temporada 2001-02 con el primer equipo zaragocista en Primera División, el 11 de mayo de 2002, en la jornada 38 de Liga, contra el Barcelona en La Romareda. El equipo aragonés ya estaba descendido a Segunda División y salió en el minuto 60 en sustitución del argentino Galletti. Lo primero que hizo fue hacerle un caño al defensa azulgrana Reiziger.