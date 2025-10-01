El 'expediente Valery Fernández' y la gran hoja de servicios de Sebas Moyano

Al final del verano, el Real Zaragoza ejecutó otra revolución en su plantilla. Los doce fichajes que formalizó bien merecen el uso de ese término. La prioridad de la SAD estuvo atrás, en la defensa y bajo palos: firmó dos nuevos porteros (Andrada y Adri Rodríguez) y cinco defensas (Insua, Tachi, Radovanovic, Pomares y Aguirregabiria), además de confirmar el regreso de Juan Sebastián al lateral derecho tras su cesión. Por delante, Akouokou apuntaló la consolidación de ese plan: el pivote defensivo era clave en el formato de plantilla y el nombre de Paul, prioritario.

La conclusión a la que los mandamases del club habían llegado era clara: el equipo se caía por su parte trasera y había que solidificar esos cimientos para poder construir algo de cierta fortaleza. Esa fue la principal línea de trabajo de Txema Indias. Sin embargo, hubo otra área del campo que fue reforzada con mimo: los dos extremos del ataque.

Para las alas, el Real Zaragoza contrató a Sebas Moyano, a Paulino y a Valery Fernández. Además, mantuvo a Pau Sans y, ante la marcha de Aketxe al final del mercado, se quedó con Marcos Cuenca, protagonista principal de la primera victoria de la temporada contra el Mirandés esta pasada jornada.

El modelo de juego que Gabi Fernández quería implantar estaba basado en la solidez estructural, en las porterías a cero, en el esfuerzo colectivo y en la capacidad para desplegarse con velocidad en ataque, tratando de hacer daño con el balón sin mucho manoseo. Para ello necesitaba extremos rápidos, con regate, disparo y cierta relación con el gol.

El club hizo una inversión económica muy importante en Valery, un jugador con condiciones de Primera que bajó a Segunda en busca de sí mismo. Andaba perdido en el Girona y tampoco encontró el sitio en el préstamo en el Mallorca. De momento, aquí sigue en paradero desconocido, sin encontrarse física y futbolísticamente. Es un expediente abierto al que Gabi tiene que poner solución junto con el futbolista. Hay mucho dinero y muchas expectativas invertidas en él. Sus condiciones naturales son notables. La madera está, veremos qué tipo de cuñas acaba dando.

De todos ellos, Sebas Moyano se ha convertido en el futbolista más capital para el entrenador. Titular en las siete jornadas, listo, capaz de meterse por dentro, de entrar por fuera, de regatear, de forzar faltas, de provocar problemas al rival, de chutar con buena técnica y de relacionarse con el gol. Suyo fue el tanto que dio el triunfo en Vitoria. Ahora mismo, Moyano es titular indiscutible.

No así Paulino de la Fuente, que ha entrado y salido del once. Es más un jugador capaz de revolucionar momentos que un hombre de rendimiento constante. Un rol en el que Pau Sans también está encasillado y del que no consigue salir. Ha tenido oportunidades de hacerlo desde la titularidad pero no lo ha logrado. Es el salto que le falta para ser un atacante más consistente y regular. Porque chispa, capacidad de incordiar al rival y verticalidad tiene en cantidad. Como Paulino, puede hacer gol pero le cuesta alcanzar cifras altas.

El último de la fila era Marcos Cuenca, que a base de trabajo se ganó una oportunidad y la aprovechó. Ha llegado. Ahora ha de hacer lo más difícil: quedarse donde está. En los extremos, el Real Zaragoza puso dinero y apostó por jugadores diferentes a los que tenía: más hechos y a priori de rendimiento más seguro. Que el equipo dé un salto hacia arriba en la tabla también depende de ellos, de que sean capaces de hacer más diferencias de las que han hecho hasta ahora desestabilizando defensas, creando jugadas, asistiendo y añadiendo goles al balance colectivo.