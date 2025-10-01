Los niños que encandilaron al zaragocismo en Vitoria: "Moverse maños moverse"

El pasado viernes en el partido del Real Zaragoza frente al CD Mirandés en el estadio de Mendizorroza dos niños se unieron a la afición blanquilla para cantar el mítico "Moverse maños moverse". Además, dada la cercanía de los pequeños a la zona donde estaban los seguidores visitantes, los aragoneses enseguida interactuaron con ellos y no dudaron en cantarles: "Esos niños son zaragocistas. Tú sí que vales", a lo que ellos respondieron con gestos eufóricos.

El momento acontecido ha tenido repercusión en medios locales e incluso el club ha compartido el vídeo en sus redes sociales con el mensaje de "Una misma pasión", mostrando así que el zaragocismo no sólo está presente en Aragón sino que el sentimiento por el club blanquillo se transmite a más lugares de España.