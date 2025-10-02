El Real Zaragoza abre el entrenamiento del sábado a la afición

El Real Zaragoza ha anunciado este jueves que el entrenamiento del sábado, a las 13.00 horas en el Ibercaja Estadio, será de acceso libre para los aficionados.

La medida, aplicada con motivo de las Fiestas del Pilar, permitirá a los seguidores zaragocistas animar a sus jugadores de cara al importante partido del domingo (14.00 horas) ante el Córdoba, que, como el Zaragoza, ocupa actualmente posición de descenso a Primera RFEF.

"En una jornada tan especial para la ciudad como el Día del Pregón, la sesión de trabajo del Real Zaragoza del próximo sábado a las 13:00 horas contará con la presencia de nuestros aficionados zaragocistas en un entrenamiento a puertas abiertas", indica el comunicado emitido por el club, que añade, en este sentido, que "todo aquel zaragocista que lo desee podrá acercarse a Ibercaja Estadio a partir de las 12:30 horas que se permitirá el acceso por las puertas 5, 6 y 7. De esta forma, nuestra querida afición podrá brindar apoyo al equipo de Gabi Fernández en el regreso del equipo a Ibercaja Estadio tras dos jornadas consecutivas fuera de casa".

"Y qué mejor manera de preparar este importante encuentro que con el aliento de nuestros aficionados en la casa de la familia blanquilla", concluye la entidad, que abre un entrenamiento del primer equipo por primera vez esta temporada.