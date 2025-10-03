Iván Ania: "Siempre que hablas del Zaragoza, hablas de ascenso, de Primera"

Iván Ania, entrenador del Córdoba, que el domingo visita el Ibercaja Estadio, elogió el potencial del Real Zaragoza y, mientras en el club aragonés no se habla de la obligación de volver a Primera en esta temporada ,en el enemigo de esta jornada se tiene claro que cualquier meta zaragocista tiene que pasar por esa mira: «Tengo claro que tenemos que estar preparados para todo tipo de escenarios. Es uno de los favoritos de la categoría, un histórico y con una presión importante. Siempre que hablas de Zaragoza, hablas de ascenso, de Primera. Debemos saber jugar los momentos, los partidos dentro del partido y, sobre todo, ser eficaces y contundentes», insistió Iván Ania.

El entrenador del conjunto cordobesista, que cumple su tercera campaña en el Nuevo Arcángel, tras lograr el ascenso en la 23-24 y una permanencia sobrada en la categoría de plata la temporada pasada, no ha empezado con la misma dinámica en este curso, ya que el Córdoba es penúltimo, con los mismos 6 puntos que el Zaragoza y con idéntico balance de victorias (1), empates (3) y derrotas (3). «Es un campo difícil, aunque no es La Romareda. Vamos a jugar contra un rival que está con nosotros junto a números, que viene de ganar, vendrá con buenas sensaciones. No sabemos si van a volver a lo habitual o van a volver a lo que les dio la victoria en el último partido. Es un equipo que a veces juega con dos puntas, aunque el otro día salió con un 4-3-3... Debemos estar preparados para ambas situaciones. Los detalles son los que deciden», aseguró Iván Ania.

«Los dos venimos en una posición que no es cómoda, ni esperada. Las victorias generan confianza, que crezca el equipo... Vienen de una, pero también de una derrota en Ceuta que hizo que modificaran varias cosas para jugar contra el Mirandés. No sé si le van a dar continuidad o no a ese plan», admitió el entrenador, que apunta a darle la oportunidad de inicio al brasileño Dalisson, protagonista en el pasado empate en el Reale Arena, donde anotó el gol que supuso las tablas con el Sanse. Mientras, no estarán disponibles ni Juan María Alcedo ni Adilson Mendes, al igual que Carlos Albarrán, que cumplirá el mes alejado de la dinámica del equipo por motivos personales. El que sí se apunta a jugar es Ignasi Vilarrasa, entre algodones en los últimos días, pero que será de la partida.