Marc Aguado denuncia ante la Policía acusaciones falsas en redes sociales

El centrocampista del Elche Marc Aguado negó este viernes en un comunicado haber protagonizado cualquier tipo de acoso y explicó a través de un comunicado que ha informado a la Policía Nacional de mensajes en ese sentido de una cuenta en redes sociales que califica como "falsa", aseguró el canterano zaragocista, que militó en el club aragonés hasta enero, cuando fue traspasado al Elche en una opèración por la que Guti fichó por el conjunto zaragocista.

“Niego de manera rotunda y categórica las acusaciones vertidas contra mí. Son totalmente falsas, carecen de cualquier base y dañan injustamente mi honor, mi imagen y mi carrera profesional”, afirma el futbolista aragonés. Según pudo saber EFE de fuentes próximas al club ilicitano, al jugador se le acusaba a través de esta cuenta de haber acosado a una mujer e incluso de haber sido denunciado por este motivo, algo que desde la entidad se niega con rotundidad.

“La cuenta desde la que se ha difundido estos mensajes no se corresponde a la persona que dice ser, como ella misma me ha confirmado. Se trata de un claro caso de suplantación de identidad que lleva tiempo produciéndose y que, en este caso, ha sido utilizada para atacarme de manera directa”, argumenta Marc Aguado en su comunicado.

El centrocampista añade que ha puesto los hechos en conocimiento de la Policía para que investigue la autoría de los mensajes y tome “las medidas legales oportunas” contra la persona que intenta “difundir estas acciones falsas y perjudiciales”. Aguado asegura ser “plenamente consciente” de la repercusión que puede tener cualquier información en las redes sociales “especialmente cuando afecta a un futbolista profesional”, por lo que quiere ser rotundo en sus manifestaciones.

“No voy a permitir que se intente ensuciar mi nombre y el de mi club con acusaciones sin fundamento”, sentencia el jugador, que agradece el apoyo de su familia, club y afición en unos momentos que califica como “desagradables”, si bien confía en que se resolverán “con rapidez y justicia”.