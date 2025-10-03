Paulino estará unas tres semanas de baja con una microrrotura y Gabi anuncia algún cambio en el once

Paulino tampoco se ha ejercitado este viernes tras no hacerlo el jueves y es baja definitiva ante el Córdoba este domingo. El propio Gabi lo confirmó en la rueda de prensa que las molestias que sufre desde el miércoles le van a impedir "poder llegar, tenía molestias en el isquio, le han hecho pruebas y tiene una microrrotura, vamos a ver la evolución y cuándo puede volver, pero ante el Córdoba no estará". El Zaragoza ha dado a conocer después el parte médico, muy escaso en detalles, que habla de una "microrrotura muscular en el bíceps femoral". Al ser pequeña, el diagnóstico supone entre dos y tres semanas de baja, más lo segundo que lo primero, por lo que no estará ante el Córdoba, el Almería y probablemente ante la Cultural Leonesa, pudiendo volver ante el Sporting el 26 de octubre.

Paulino, que ya fue baja de última hora ante el Andorra por unas molestias en el isquio, ha jugado en cuatro partidos de titular y en dos salió del banquillo, como pasó ante el Mirandés, donde Marcos Cuenca ocupó su sitio en la banda derecha, dejando de suplente a uno de los 12 fichajes de este verano y a un jugador que vino con rol importante.

La baja de Paulino se une a la de Kosa, que ya trabaja con el grupo desde este jueves, pero que lleva fuera desde finales de julio por una operación del menisco externo de su rodilla y no tiene el ritmo suficiente y, pese a ganar ante el Mirandés, en la primera victoria de esta temporada y ofrecer una imagen muy sólida, Gabi anuncia cambios, aunque probablemente no sean más de uno o dos. El entrenador no ha repetido once en este curso y acumula 24 novedades en los partidos desde la primera alineación ante el Sanse.

"Habrá cambios, no voy a repetir once, alguna modificación habrá por el sistema que utiliza el Córdoba", aseguró el entrenador zaragocista, que tampoco confirmó que vaya a mantener el 4-3-3 que empleó ante el Mirandés, poblando la medular con Paul, Saidu y Guti, y que tan bien funcionó ese día: "Se puede modificar también, ante el Mirandés lo utilizamos porque es el equipo que más deesplazamientos en largo realiza, podemos volver al 4-4-2, ya que tenemos muchas alternativas", dijo el entrenador, que en todo caso puede repetir esa forma de jugar este domingo.

"Soberón la primera semana que se quedó fuera se había perdido dos sesiones por unas molestias en el isquio y la pasada jornada con el cambio de sistema y jugar con un solo delantero, teniendo 5, le tocó a él. Es muy importante para nosotros, se entrena muy bien cada día y tiene gol"

Además, Gabi también habló de dos casos particulares, Soberón y Valery, que han perdido mucho peso en sus planes. El ariete cántabro lleva dos semanas sin entrar en la citación tras ser el máximo goleador la temporada pasada: "La primera semana que se quedó fuera se había perdido dos sesiones por unas molestias en el isquio y la pasada jornada con el cambio de sistema y jugar con un solo delantero, teniendo 5, le tocó a él. Soberón es muy importante para nosotros, se entrena muy bien cada día y tiene gol, pero insisto en que hay mucha competencia en el grupo. Quedan muchos partidos, 35 de Liga y al menos uno de Copa, y van a jugar todos”.

"Con Valery estamos trabajando muchísimo. Vino sin hacer pretemporada y después de un año muy difícil, pero va a marcar diferencias. Intentaré darle minutos poco a poco"

Sobre Valery, que solo ha participado en cuatro partidos saliendo del banquillo tras ser una de la sgrandes apuestas en el verano pasado, en el salario tras rescindir del Girona firmando por tres años y en la parte deportiva también, Gabi afirmó que "estamos trabajando muchísimo con él. Vino sin hacer pretemporada y después de un año muy difícil, pero va a marcar diferencias. Intentaré darle minutos poco a poco, tiene que aprovechar los minutos que tenga para ganarse más, ya que hay mucha competencia en su puesto".