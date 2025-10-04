Pomares no acaba la sesión y Tasende apunta a única novedad ante el Córdoba

El Real Zaragoza se ha ejercitado este sábado en el Ibercaja Estadio en una sesión que no ha completado Pomares, que arrastra un golpe en el glúteo del partido ante el Mirandés y esta semana se ha ejercitado con esa molestia, por lo que en el último entrenamiento ha decidido no forzar en la última parte. El lateral valenciano, titular en Vitoria y que ha aprovechado la ausencia de Tasende por su lesión en la meseta tibial, ha sido el que más ha jugado en el carril zurdo de la zaga, pero ante el Córdoba apunta a jugar de inicio Tasende en el que sería el único cambio en el once.

Tasende ya regresó de su lesión jugando en la derrota en Ceuta y sería la novedad en un equipo que rindió bien ante el Mirandés, en el partido más completo de la era de Gabi en el banquillo iniciada en marzo. El entrenador anunció el viernes que no iba a repetir once (no lo ha hecho en esta temporada y acumula un total de 24 novedades desde el primer equipo que alineó ante el Sanse) y la entrada de Tasende sería la 25.

Retraso de Insua

Mientras, Insua, que se anunció como baja por parte del club en la sesión de este sábado por un problema personal, llegó al final a la misma con 15 minutos de retraso con respecto a sus compañeros, por lo que pudo completar la gran mayoría del trabajo y será de la partida en el eje ante el Córdoba.

El míster no descartó retocar el sistema que utilizó en Vitoria ante el Mirandés, un 4-3-3 con Saidu, Guti y Paul en el medio, dejando las bandas para Cuenca y Sebas Moyano y la zona de ataque para Dani Gómez, pero no parece probable que lo modifique ante un Córdoba en el que Iván Ania puebla la medular y busca el control a través de la posesión, por lo que ese trivote seguiría en el medio.

En la sesión a puerta abiertas de este sábado Gabi no ha dado pistas, más allá de confirmar en el entrenamiento la condición de Francho como un defensa más, por lo que será de nuevoel lateral y de que en uno de los tres equipos en los partidillos finales han coincidido el propio Francho, Sebas, Guti, Paul y Saidu, todos probables titulares este domingo ante el Córdoba. Así, el once zaragocista sería el formado por Andrada; Francho, Tachi, Insua, Tasende; Paul, Saidu, Guti; Marcos Cuenca, Sebas Moyano y Dani Gómez.