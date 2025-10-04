Pomares se queda fuera de la lista por sus molestias y vuelve Soberón

El Real Zaragoza, aunque no es lo habitual en los partidos de casa, donde la concentración es en el mismo día del encuentro, ha cambiado esa rutina y para este choque ante el Córdoba y al ser en un horario tan madrugador, las 14.00 horas, sí se ha concentrado en el día anterior al pleito, esta tarde en el hotel habitual. Gabi ha dado una lista de 24 jugadores en la que la gran ausencia es Pomares, que no pudo acabar la sesión matinal por unas molestias en el glúteo que arrastra esta semana desde el duelo ante el Mirandés y que le han dejado fuera del duelo ante el Córdoba tras ser titular frente en Vitoria, por lo que Tasende ocupará su puesto en el costado zurdo de la zaga.

Paulino, por su lesión en el isquiotibial, una microrrotura que le va a dejar fuera unos tres partidos, el de este domingo ante el Córdoba y frente al Almería y la Cultural, y Kosa, que ha empezado con el grupo tras su lesión en el menisco externo a finales de julio, son los otros descartes en una convocatoria en la que no está Pinilla, que volverá a jugar este domingo con el Deportivo Aragón. El entrenador ha dado una lista de 24 jugadores en la que el descarte de antes del partido apunta a ser Calavia, tercer arquero.

Los 24 convocados ante el Córdoba. / REAL ZARAGOZA

Mientras, Sinan Bakis y Soberón, este tras dos citaciones de ausencia (Ceuta y Mirandés), ambas por decisión técnica, regresan a la lista de convocados del Zaragoza, teniendo en cuenta que el ariete cántabro, máximo goleador el curso pasado, está jugando un rol secundario en este con Gabi y que el turco no salió al final en verano y apenas cuenta.