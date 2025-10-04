La previa del Zaragoza-Córdoba. Que siga la fiesta

Cuando las Fiestas del Pilar están en sus inicios vive el Real Zaragoza un partido decisivo ante el Córdoba, un duelo por todo lo bajo en la tabla entres dos equipos que habitan instalados en los bajos fondos, en la zona roja y que no han arrancado bien la Liga. No lo ha hecho el equipo de Gabi, que firmó ante el Mirandés y en Vitoria la primera victoria, un botín que calmó aguas y retiró por el momento la guillotina del cese del técnico madrileño que ya se empezaba a afilar en caso de debacle ante el cuadro jabato. Ese triunfo, acompañado del Zaragoza más sólido en lo que va de curso, tuvo el sabor del alivio y de la necesidad y, si no se celebró como una fiesta, es porque las circunstancias y el contexto no acompañan. Llevan años sin hacerlo.

En todo caso, se trata ante el Córdoba de dar continuidad a ese triunfo, firmando el primer botín del curso como local, y que, si se permite la expresión, siga la fiesta en este Zaragoza tan gris y que tan poco ha logrado ilusionar a su gente en lo que va de curso pese a la enorme revolución diseñada por Txema Indias y Gabi. No está ajustado el reloj del proyecto zaragocista y de momento las sensaciones en global no son buenas, pero sí que la faz ante el Mirandés mejoró, un partido que además de girar el calamitoso devenir del equipo, pudo y debió marcar un camino, quizá un punto de inflexión, algo que solo dictaminará el futuro.

Y la confirmación de esas señales tendría que llegar ante el Córdoba, un enemigo que lleva sin ganar un mes, desde el 5 de septiembre, cuando firmó su único botín en su feudo ante el Castellón, y que acumula aún más dudas que el Zaragoza, que ya es decir. Vencer a la escuadra andaluza supondría salir del descenso lo que no se logró superando al Mirandés, y aumentaría la confianza. Ganar, aunque sea jugando mal, siempre supone un refuerzo. Y el Zaragoza necesita victorias, mucho más ante su gente, que en el Ibercaja Estadio solo ha visto una derrota (Andorra) y dos empates (Valladolid y Albacete) y ha tenido que tragarse ya tres raciones de mediocridad y escasez de fútbol.

Lista de 24 jugadores del Zaragoza ante el Córdoba. / REAL ZARAGOZA

La puesta en escena ante el Mirandés, cuando Gabi renunció a muchos principios, al 4-4-2, el esquema en el que más cómodo se siente, y en una cita vital para su futuro introdujo siete cambios, invita a pensar en una continuidad a ese guion, con un 4-3-3 en el que Saidu y Guti escolten a Paul en el medio y en el que la justicia implica a mantener a Cuenca en el ala derecha y el rendimiento de Moyano y Dani Gómez les hace fijos. Así, Tasende, por las molestias en el glúteo de Pomares que le han dejado fuera, sería la única variación porque en el camino que se mostró en Vitoria la columna vertebral entre el portero (Andrada) y sus dos centrales (Insua y Tachi) es otro de los aspectos a incidir, con Francho en el lateral derecho.

Paulino, lesionado, y Kosa, que acaba de volver de una larga convalecencia en el menisco, son además de Pomares las bajas zaragocistas para este duelo, en el que Gabi ha indultado a Soberón y de necesidad absoluta para el Zaragoza, aunque no con menos urgencias arriba el Córdoba al Ibercaja Estadio, con los mismos puntos y en idéntica zona de peligro que los de Gabi, un puesto justo por debajo. Iván Ania, en su tercera temporada en ese banquillo, no está logrando que su equipo, con el que firmó un ascenso a Segunda y la cómoda permanencia el curso pasado, tenga las mismas sensaciones que en el pasado, acumula como siempre posesión (el que más de Segunda), pero es muy frágil atrás y sobre todo le cuesta traducir ese poder con el esférico en ocasiones tangibles para ser junto al Zaragoza los dos equipos peores en eficacia de la categoría de plata. Acertar pues este mediodía tiene premio.

Ania, con las bajas de Alcedo, Adilson y Albarrán y con Vilarrasa recuperado de sus molestias, planea un once con cambios, no menos de cuatro, con Dalisson, tras su buena puesta en escena ante el Sanse, el regreso de Jacobo tras su sanción, Requena y el exjugador del Tarazona Adri Fuentes. Su Córdoba también puebla el medio, con tres centrocampistas o situando en la mediapunta a Jacobo, por lo que el duelo en esa sala de máquinas será clave para dictaminar la suerte de un partido repleto de urgencias y en el que el Real Zaragoza no quiere que se pare la pequeña y liviana fiesta que supuso estrenar su casillero de victorias ante el Mirandés.

Alineaciones probables

Real Zaragoza: Andrada; Francho, Tachi, Insua, Tasende; Paul Akouokou, Guti, Saidu; Marcos Cuenca; Sebas Moyano y Dani Gómez.

Córdoba: Iker Álvarez; Carlos Isaac, Fomeyem, Rubén Alves, Vilarrasa; Isma Ruiz, Rquena, Jacobo; Carracedo, Dalisson; y Adri Fuentes.

Árbitro: Rafael Sánchez López.

Estadio: Ibercaja Estadio.

Hora: 14.00.