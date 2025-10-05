Gabi: "Las cosas pasan por algo y el máximo responsable soy yo"

Acabó el partido Gabi con claras muestras de enfado tras ser expulado en los últimos instantes, pero su discurso en sala de prensa estuvo más calmado de las pulsaciones que enseñó en el duelo. “Las cosas pasan por algo y el máximo responsable soy yo”, aseveró el entrenador del Real Zaragoza en una autoinculpación en la que trató de justificar la escasa pegada de su equipo y las ocasiones que falla: “La falta de gol me hace pensar y tener que trabajar más cosas y más duro. No sé si serán nerviosismo, falta de calidad o falta de entrenamientos por mi parte”, dijo Gabi, que se quejó de la actuación de Rafael Sánchez, aunque sin mucha vehemencia.

Y es que el colegiado murciano perdonó la segunda amarilla a Vilarrasa por una clara mano tras el descanso. “Lo tenéis que valorar vosotros. No sé qué pasa con los árbitros cuando vienen aquí, pero los que pagamos las consecuencias somos nosotros. Vosotros tenéis que tomar conclusiones. Me expulsa por darle una patada a una botella y parece que está más pendiente del entrenador que del juego”, dijo Gabi, que tampoco entendió la segunda amarilla a Paul al final del duelo cuando había dejado seguir tras la falta de centrocampista a Diego Bri. "Ha acabado la jugada y después ha pitado la falta. No ha sabido explicar la amarilla”.

"Somos capaces de generar ocasiones y lo pagas en una situación que nos penaliza, que el equipo no se merece y te vas con cara de tonto. Nos metemos un gol sin que el Córdoba necesite tirar a puerta”.

“Es un partido más donde generamos cuatro mano a mano en la primera parte con el portero, y si no consigues marcar, lo pagas. Somos capaces de generar ocasiones y lo pagas en una situación que nos penaliza, que el equipo no se merece y te vas con cara de tonto”, añadió el entrenador, que resumió la desgracia en el gol del rival: “En el intento de despeje de Francho la toca y Saidu no la puede despejar hacia fuera y nos metemos un gol sin que el Córdoba necesite tirar a puerta”.

“Me duele por la gente, que se va con sensación mala, que hay pitos y gritos, como es normal y hay que asimilarlo. El equipo no se merecía esta derrota, la gente está con nosotros siempre, se desplaza y nos apoya, no le podemos pedir más. Queríamos ganar por la afición”

El técnico justificó los cambios tras el gol del rival acumulando delanteros para “buscar las segundas jugadas, pero no hemos conseguido generar casi nada” y se mostró muy apesadumbrado por la afición, ya que el Zaragoza no ha ganado en casa y suma 2 puntos de 12 ante sus seguidores. “Me duele por la gente, que se va con sensación mala, que hay pitos y gritos, como es normal y hay que asimilarlo. El equipo no se merecía esta derrota, la gente está con nosotros siempre, se desplaza y nos apoya, no le podemos pedir más. Queríamos ganar por la afición”.

“Soy fiel creyente de que cuanta menos presión tengan los jugadores vamos a avanzar más, ese nerviosismo nos afecta a todos y ese cúmulo de cosas no nos ayudan”, sentenció el míster madrileño sobre la delicada coyuntura de un equipo en descenso y penúltimo, por lo que no ocultó la necesidad ineludible de ganar: “Espero que la clasificación y la situación que vivimos no nos afecten, pero es obvio que necesitamos sumar puntos para que los futbolistas vean reflejado lo que hacen. Soy el responsable de todo esto, intentaré darles más argumentos y confianza para ganar y salir de estas situaciones de dificultad”.