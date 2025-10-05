Las notas del Real Zaragoza. Marcos Cuenca sobresale en la derrota
El canterano fue un incordio y casi todo el peligro zaragocista llegó por su banda, mientras que Guti e Insua también destacaron, aunque el centrocampista bajó tras el cambio de esquema en el tramo final
Marcos Cuenca, en su segunda titularidad consecutiva tras jugar de inicio ante el Mirandés, fue el jugador del Real Zaragoza más acertado en la derrota ante el Córdoba, ya que estuvo siempre incisivo y generó peligro, aunque le faltó suerte en la definición. Insua o Guti mostraron un buen nivel en un partido desafortunado de Sebas Moyano y en el que el Zaragoza fue una sombra tras el gol del Córdoba, con los cambios aportando muy poco.
Andrada | 4 | Dubitativo.
El viento no le ayudó en nada, mostró más dudas, también en el gol.
Francho Serrano | 4 | Desacertado.
Se metió el gol y puso siempre voluntad y despliegue, pero poco tino.
Insua | 6 | Sobrio.
El mejor de la zaga, sólido, firme y sin fallos en cada acción del pleito.
Tachi | 5 | Desigual.
El viento y las dudas le jugaron alguna mala pasada, bien en el corte.
Tasende | 5 | Ofensivo.
Generó peligro por su carril y en saques de banda, no sufrió atrás.
Paul Akouokou | 4 | Expulsado.
Mantuvo el tipo y notó el desgaste, vio la segunda tras un error.
Saidu | 5 | Intenso.
Le faltó más con el balón, pero ofreció esfuerzo y contención en el medio.
Guti | 6 | Convincente.
Fue el mejor hasta el cambio de esquema, lideró la medular y el juego.
Marcos Cuenca | 7 | Incisivo.
Fue un dolor para Vilarrasa y generó peligro en cada acción hasta agotarse.
Sebas Moyano | 3 | Flojo.
No estuvo fino y se equivocó casi siempre en sus decisiones en ataque.
Dani Gómez | 5 | Esforzado.
Trabajó a destajo y generó peligro, pero otra vez le faltó el acierto.
También jugaron
Valery. Desubicado |4|
Pau Sans. Difuso |3|
Kodro. Perdido |3|
Bazdar. Revolucionado |3|
Soberón. Relevo |4|
