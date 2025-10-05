Paul es baja en Almería por sanción y todas las tarjetas de Gabi fueron por protestar

El Real Zaragoza pagó una clara factura en la derrota por la roja que vio Paul Akouokou en el minuto 89, ya que el colegiado Rafael Sánchez le mostró en una clara falta sobre Diego Bri tras perder el balón la segunda cartulina amarilla, en una acción que protestó el equipo zaragocista puesto que el colegiado dejó seguir la acción, que acabó en un mal disparo del rival. Antes, en la primera parte, el centrocampista había visto otra amarilla en el minuto 30 por una falta en la frontal sobre Isma Ruiz.

El otro expulsado en el Zaragoza fue Gabi, amonestado en el minuto 34 "por realizar observaciones de carácter técnico a una de mis decisiones", consignó en el acta el colegiado, ya que en ese momento el entrenador protestó un posible penalti por mano de Fomeyem tras el rechace de Iker Álvarez que no pareció pena máxima en ningún caso.

Mientras, en la jugada de la roja a Paul, Gabi también la vio de forma directa "por protestar de forma ostensible, gritando y gesticulando, una de mis decisiones". La roja que vio el entrenador le supondrá en principio una sanción de dos partidos (quizá solo uno), pero no se sentará en el banquillo en Almería. Eso sí, el míster zaragocista aseguró que su expulsión fue por patear una botella.

Bazdar y Paulino, tampoco

Paul Akouokou, salvo improbable recurso ante Disciplina y de más que complicada aceptación, no estará en Almería este próximo sábado (18.30 horas) y es uno de los pilares del equipo en el medio, teniendo en cuenta que en ese duelo tampoco podrá jugar Bazdar, que se va convocado para los partidos de Bosnia contra Chipre y Malta el 9 y 12 de octubre, y será baja por lesión Paulino, que tiene una microrrotura en el isquiotibial izquierdo, aunque Gabi puede recuperar a Pomares, ausencia de última hora contra el Córdoba por unas molestias en el glúteo.