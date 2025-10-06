Gabi dirigirá el entrenamiento de este martes y estará en Almería

No habrá giro drástico en estos días en el banquillo del Real Zaragoza aunque Gabi vive sus horas más bajas y, como sucedió ante el Mirandés en Vitoria, donde logró la victoria, se vuelve a jugar el puesto en el choque frente al Almería de este sábado, en el que una derrota pondría el final a su etapa en el banquillo del equipo. El club, a través de la propiedad y todas sus ramificaciones, desde Miami a Madrid, ha analizado la situación en las últimas horas tras la derrota ante el Córdoba y ha evaluado perfiles, donde destaca Sergio González, aunque hay otras opciones, pero de momento no va a tomar una medida drástica en el banquillo.

Gabi, que deberá cumplir sanción en Almería por su expulsión ante el Córdoba, estará en el US Almería Stadium para dirigir al equipo zaragocista y este martes trabajará en la sesión del cuadro zaragocista a las 11.00 horas en la Ciudad Deportiva, para empezar a preparar ese duelo. Allí el Zaragoza llega como penúltimo y con una victoria en ocho partidos, en una situación límite.

El club, ante la búsqueda de entrenador por parte de otros clubs, el Sporting, que también tiene en mente a Sergio, aunque su primera opción es Borja Jiménez, sopesó acelerar la decisión en las últimas horas ya que la derrota ante el Córdoba supuso un duro golpe, pero al final Gabi va a estar en Almería, el lugar que en marzo supuso la destitución de Miguel Ángel Ramírez y la llegada del madrileño.