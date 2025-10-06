El Real Zaragoza pedirá explicaciones al CTA por el arbitraje ante el Córdoba

El Real Zaragoza va a pedir explicaciones al Comité Técnico de Árbitros por el arbitraje de Rafael Sánchez López en el partido ante el Córdoba, en particular por la jugada donde perdonó la segunda amarilla a Ignasi Vilarrasa, que ya había visto la primera por una clara falta. Tras el descanso cortó con la mano el autopase de Marcos Cuenca señalando esa infracción y no mostrando una segunda amarilla que parecía clara y que habría dejado al Córdoba con 10 jugadores más de 40 minutos, puesto que la acción fue al principio de la segunda parte.

El Zaragoza pedirá explicaciones sobre los criterios de esa decisión, muy protestada por todos los futbolistas y el propio Gabi en el partido, así como por la grada, ya que bien pudo cambiar el devenir del choque. Iván Ania cambió a ese jugador de inmediato, en el 56, y en el Córdoba anotó en el 67 el único gol del choque. "No sé qué pasa con los árbitros cuando vienen aquí, pero los que pagamos las consecuencias somos nosotros. Vosotros tenéis que tomar conclusiones. Me expulsa por darle una patada a una botella (el árbitro consignó que la roja en el 90 fue por protestar, como la amarilla que vio en el 34) y parece que está más pendiente del entrenador que del juego”, aseguró el entrenador zaragocista tras el choque sobre el colegiado.

Además, los servicios jurídicos zaragocistas también están estudiando la expulsión de Paul Akouokou en el minuto 89, cuando derribó a Diego Bri y el colegiado dejó seguir la jugada, que acabó en un remate de un jugador rival y en una acción de salida de balón parada por el propio colegiado para mostrar la segunda amarilla a Paul y la roja, además de pitar la falta mucho más adelante en el campo de lo que fue. "Ha acabado la jugada y después ha pitado la falta, no ha sabido explicarlo", dijo Gabi sobre esa decisión, que también provocó su protesta y que viera la roja directa, po lo que no se podrá sentar en el banquillo ante el Almería.

El club no entiende esa decisión del colegiado tras dejar seguir, aunque la falta de Paul es clara, y si ve posibilidades de recurso alegaría ante el Comité de Disciplina, para anular esa segunda amarilla, si bien es complicado que eso suceda por parte del comité federativo. Paul, que había visto la primera amarilla por una falta sobre Isma Ruiz, es un jugador importante en el esquema de Gabi y si hay opciones se va a intentar que pueda jugar ante el Almería.

El enfado del club por el arbitraje de ayer, si bien no se quiere mirar solo al colegiado y a la mala suerte, se une al vivido en el duelo ante el Albacete, cuando Daniel Palencia pitó penalti por mano de Pepe Sánchez, que era clara, tras un pase de Sebas Moyano y fue llamado por el VAR (Ávalos Barrera) para que estudiara si esta era natural, lo que cambió su dictamen, mientras que anuló un gol de Saidu por fuera de juego cuando el balón podía provenir del despeje de un jugador del Albacete.