La falta de gol pone al Real Zaragoza en peligro de muerte

El Real Zaragoza corre peligro de muerte por su falta de gol. La fragilidad ofensiva viene siendo, desde que el equipo aragonés dio con sus huesos en Segunda, la principal amenaza de descenso y, de hecho, en nueve de esas doce campañas anteriores, el equipo menos realizador de la categoría ha acabado bajando a Primera RFEF o a Segunda B. Las excepciones, además, han exigido a sus protagonistas ser, a su vez, los menos goleados de Segunda (el Zaragoza de Gabi es, actualmente, el séptimo que menos tantos encaja).

La historia reciente no concede tregua a un Zaragoza que es, de largo, el peor ataque en la historia del club a estas alturas. Nunca antes se habían marcado solo cuatro goles tras las ocho primeras jornadas (una media de 0,5 tantos por choque), lo que ha conducido al conjunto aragonés de cabeza al pozo, ya a dos puntos de las posiciones de permanencia. Y convendría despojarse cuanto antes de esa inoperancia en ataque que, en el 75% de los casos, ha sido decisivo para no sobrevivir.

El Racing de Ferrol fue el último en comprobarlo. El cuadro gallego cerró el curso pasado con solo 22 goles anotados, lo que fue clave para no pasar del penúltimo puesto y, con ello, bajar a Primera RFEF, el mismo camino que habían recorrido un año antes el Alcorcón (vigésimo con 32 goles marcados) y el Lugo (22º con 27 dianas) en la 22-23.

En la 21-22 encontramos una de las escasas excepciones. El Málaga acabó la campaña como el peor ataque de Segunda (36 goles), pero esquivó el descenso por poco (fue 18º). El Alcorcón, que marcó un tanto más que los andaluces, se fue al hoyo desde la última plaza.

La tendencia en la 20-21 fue la habitual. El Logroñés solo marcó 28 goles, lo que resultó determinante para que no superara la antepenúltima plaza y, con ello, perdiera la categoría. Lo mismo le sucedió al Nástic en la 18-19 (vigésimo con 30 tantos) y al Sevilla Atlético en la 17-18 (último con 29 dianas). Entre medio, el Málaga se había librado en la 19-20 (marcada por la irrupción de la pandemia) y también el Reus lo hizo en la 16-17. Andaluces (35 goles) y catalanes (31) se mantuvieron en Segunda, pero para ello tuvieron que ser, además, los menos goleados de la categoría (33 el Málaga y 29 el Reus). No es el caso, de momento, de un Zaragoza que solo tiene algo cerca al Málaga (6) en cuanto a tantos marcados y que tiene por delante a otros seis equipos que han visto perforado su marco en menos ocasiones

El más goleador siempre ha acabado la campaña regular entre los seis primeros y, en varios casos, en ascenso directo

Tampoco hubo excepciones en las tres primeras temporadas de los aragoneses en Segunda tras el descenso de la 12-13. El Mirandés (19º ) se fue a Segunda B lastrado por los 39 goles marcados en las 42 jornadas disputadas, y lo mismo le sucedió al Recreativo (20º) en la 14-15, que cerró con 37 tantos, dos más que los que firmó el Bilbao Athletic, el menos realizador de la 15-16 en la que acabó como colista.

El Zaragoza, cuyo promedio anotador actual le llevaría a acabar la campaña con solo 21 goles a favor, está obligado a acabar cuanto antes con una sequía anotadora que ha supuesto, en el 75% de los casos, un descenso automático. Lo contrario sucede con la capacidad anotadora, ya que el equipo más goleador siempre ha acabado entre los seis primeros. Almería (6º con 72 dianas) lo fue el curso pasado, Eibar (3º con 72) hace dos y Albacete (6º con 58) hace tres. El Valladolid y el Espanyol (2º y 1º en las 21-22 y 20-21, respectivamente) subieron directos y cerca se quedó el Almería (4º con 62) en la 19-20. Osasuna (1º con 59 goles anotados) lo logró un año antes y el Valladolid acabó 5º en la 17-18 tras celebrar 69 dianas, cuatro más que el Girona (2º) en la 16-17. Leganés (2º) y Córdoba (5º) fueron los máximos realizadores en la 15-16 y Betis (1º) y Las Palmas (4º) lo fueron en la 14-15 con 73 tantos, diez más que el Sporting (5º) en la 13-14.

Eso sí, ser la escuadra menos goleada de Segunda también ha solido conducir al éxito. De hecho, en nueve de las doce campañas anteriores el equipo más fuerte en defensa acabó entre los seis primeros clasificados al final del curso regular. Solo los referidos Málaga y Reus en la 19-20 y 16-17 y el Cádiz, que fue noveno en la 17-18 tras recibir 29 tantos en 42 partidos no optaron al ascenso.