Gabi, tras los pasos de Ramírez: 'Déjà vu' en el Real Zaragoza

El día de la marmota en el que el Real Zaragoza lleva instalado durante años convierte la actualidad del equipo en un continuo déjà vu. Se suceden acontecimientos calcados, situaciones idénticas y crisis que acuden puntuales a su cita periódica con un club que no levanta cabeza y sigue empeñado en hacer equilibrios al borde del abismo. Esta vez, en todo caso, las penurias han llegado antes que nunca. Y Gabi, técnico del Real Zaragoza, no escapa a ese cruel déjà vu que mantiene al zaragocismo de procesión funesta por la calle de la amargura.

El entrenador madrileño apunta a jugarse el puesto el sábado en Almería, justo el lugar donde cayó el técnico al que sucedió hace siete meses. Entonces, Miguel Ángel Ramírez acudía a tierras andaluzas con el verdugo esperando a hace rodar una cabeza que se llevó consigo la del director deportivo que lo trajo, Juan Carlos Cordero. Ahora, Gabi recorre ese mismo camino al timón de una nave a la deriva, en puestos de descenso y tras haber completado uno de los peores inicios de temporada en la historia de la entidad.

Las similitudes entre ambas situaciones son abundantes. Más allá de Almería como el lugar que podría deja al Zaragoza sin entrenador por segunda campaña consecutiva, el actual Zaragoza acude a la cita con un bagaje muy similar al de entonces. Y es que también Ramírez había logrado solo una victoria antes de esa cita final y, como Gabi, también la firmó fuera de casa (1-2 en Málaga). El madrileño, que sumó su único triunfo en Vitoria ante el Mirandés (0-1) no conoce la victoria en casa y podría dejar el cargo sin hacerlo, algo que ya le sucedió a Ramírez, cuya salida del club, a escondidas (tanto en el aeropuerto a la llegada a Zaragoza desde Almería ante el enfado de los aficionados que se dieron cita para recibir al equipo como en la Ciudad Deportiva) y sin despedirse, ya forma parte de la crónica negra de la historia reciente del Real Zaragoza.

Como ahora, aquel equipo llegó a Almería con cuatro derrotas, dos de ellas en casa (0-1 ante el Burgos y el doloroso 2-4 contra el Eldense). Las otras dos se habían sufrido en Elche (1-0) y Albacete (2-1). Ramírez, que llegó a los Juegos del Mediterráneo con un partido más (9) en el banquillo zaragocista que Gabi (8), tenía al Zaragoza a solo dos puntos del descenso antes de ser goleado en Almería (4-1). La derrota frente al poderoso equipo andaluz dejaría a los aragoneses a un solo punto de las posiciones de condena a Primera RFFEF con once jornadas por delante.

La llegada de Gabi levantó a un Zaragoza cadavérico y le aportó la dosis necesaria de carácter y liderazgo que el club pretendió con la adquisición del entrenador madrileño, que, sin embargo, ahora no está siendo capaz de levantar a un conjunto aragonés que ya es el menos goleador (4) en la historia del club y que está a dos puntos del equipo que marca ahora la salvación. Aquel Zaragoza de Ramírez, eso sí, había marcado diez tantos en nueve partidos (más de uno de media por 0,5 del actual) pero también había encajado muchos más (14) que el de Gabi (8).Ambos, por cierto, incluyeron el cambio de portero entre las medidas adoptadas para cambiar la dinámica. Ramírez lo hizo tras su quinto partido en el banco (después de caer en Albacete) mientras que Gabi lo hizo después del sexto, con la derrota en Ceuta ante otro recién ascendido después deque el Zaragoza hubiera caído antes frente a Real Sociedad B (1-0) y Andorra (1-3).