LaLiga denuncia insultos al árbitro en el Ibercaja Estadio durante cuatro momentos del partido del Real Zaragoza ante el Córdoba

Una vez más, LaLiga incluye al Real Zaragoza en su escrito semanal de denuncia al Comité de Competición de la RFEF y a la Comisión Antiviolencia acerca de cánticos que se producen en los encuentros de fútbol “que inciten a la violencia o tengan un contenido insultante o intolerante”. En esta ocasión, el informe hace referencia a cuatro momentos en los que, asegura, se insultó desde la grada al árbitro del encuentro que enfrentó el pasado domingo en el Ibercaja Estadio al conjunto aragonés con el Córdoba y que concluyó con victoria andaluza (0-1) en un choque marcado por la polémica actuación de Sánchez López.

En el informe, LaLiga hace referencia, en primer lugar, a que “en el minuto 37 de partido, un grupo de aficionados locales ubicados en los sectores 203 y 204 de la zona baja de Gol Sur entonaron de forma coral y coordinada durante, aproximadamente, 10 segundos el cántico “'Oh eh eh, oh ah ah, todos los días nos pita un subnormal'”, dirigido al árbitro del partido”. Posteriormente, en el minuto 53, “un grupo de aficionados locales ubicados en los sectores 203 y 204 de la zona baja de Gol Sur entonaron de forma coral y coordinada durante, aproximadamente, 5 segundos el cántico “Árbitro valiente, valiente hijo de puta'”.

Ya en el descuento (minuto 91), “un grupo de aficionados locales ubicados por diferentes localizaciones del estadio entonaron de forma coral y coordinada durante, aproximadamente, 15 segundos el cántico “Árbitro valiente, valiente hijo de puta’” y en el 93, “un grupo de aficionados locales ubicados en los sectores 203 y 204 de la zona baja de Gol Sur entonaron de forma coral y coordinada durante, aproximadamente, 10 segundos el cántico “Arbi, muérete, arbi muérete, arbi muérete” dirigido al árbitro”