Pomares y Paulino no se ejercitan en una sesión con Pinilla
El canterano, único jugador de campo del filial en un entrenamiento sin el internacional Bazdar
Las ausencias de Paulino, con molestias, y Paulino, con una microrrotura muscular, han sido lo más destacado de la primera sesión de entrenamiento de la semana del Real Zaragoza que se ha llevado a cabo en las instalaciones de la Ciudad Deportiva.
Ambos futbolistas no se ejercitaron con el resto de un grupo también sin Bazdar, concentrado con la selección bosnia para la disputa de dos partidos clasificatorios para el próximo Mundial, y en la que estuvo Hugo Pinilla como único jugador de campo del Deportivo Aragón (Saidu, con ficha del filial, lleva desde el verano con el primer equipo).
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Luso Delgado, exjugador del Córdoba y de la cantera del Zaragoza: 'Si el Zaragoza ata a Carracedo y Guardiola tendrá mucho ganado
- La condena de Gabi y del Real Zaragoza y el mercado de delanteros de Txema Indias
- Gabi apunta a llegar a Almería, pero el club tiene dudas y ya evalúa perfiles
- El Real Zaragoza de Gabi vuelve a quedarse sin argumentos ante el Córdoba (0-1)
- La crónica del Real Zaragoza-Córdoba (0-1). Un batacazo contra todos los muros
- La titularidad de Andrada en el Real Zaragoza y el pago de justos por pecadores con Adri Rodríguez
- El primer gran hallazgo de Gabi Fernández en el Real Zaragoza y las gilipolleces del fútbol
- El 'expediente Valery Fernández' y la gran hoja de servicios de Sebas Moyano