Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Pomares y Paulino no se ejercitan en una sesión con Pinilla

El canterano, único jugador de campo del filial en un entrenamiento sin el internacional Bazdar

Gabi dedica un gesto cariñoso a Cuenca antes del entrenamiento.

Gabi dedica un gesto cariñoso a Cuenca antes del entrenamiento. / Jaime Galindo.

Jorge Oto

Jorge Oto

Zaragoza

Las ausencias de Paulino, con molestias, y Paulino, con una microrrotura muscular, han sido lo más destacado de la primera sesión de entrenamiento de la semana del Real Zaragoza que se ha llevado a cabo en las instalaciones de la Ciudad Deportiva.

Ambos futbolistas no se ejercitaron con el resto de un grupo también sin Bazdar, concentrado con la selección bosnia para la disputa de dos partidos clasificatorios para el próximo Mundial, y en la que estuvo Hugo Pinilla como único jugador de campo del Deportivo Aragón (Saidu, con ficha del filial, lleva desde el verano con el primer equipo).

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents