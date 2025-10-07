Pomares y Paulino no se ejercitan en una sesión con Pinilla

Las ausencias de Paulino, con molestias, y Paulino, con una microrrotura muscular, han sido lo más destacado de la primera sesión de entrenamiento de la semana del Real Zaragoza que se ha llevado a cabo en las instalaciones de la Ciudad Deportiva.

Ambos futbolistas no se ejercitaron con el resto de un grupo también sin Bazdar, concentrado con la selección bosnia para la disputa de dos partidos clasificatorios para el próximo Mundial, y en la que estuvo Hugo Pinilla como único jugador de campo del Deportivo Aragón (Saidu, con ficha del filial, lleva desde el verano con el primer equipo).