El Real Zaragoza, entre los peores artilleros de Europa

Cuatro goles en ocho partidos suma el Real Zaragoza, un balance ofensivo aterrador que iguala los que llevaba en la 20-21, sin contar los tres de la victoria en los despachos ante el Alcorcón, y en la 22-23, un dato estremecedor que refleja la escasa capacidad ofensiva de un equipo que no ha sido capaz de marcar en cuatro duelos (en las derrotas ante el Ceuta, el Sanse y el Córdoba y en el empate contra el Albacete) y que en los otros cuatro duelos solo rubricó un gol, para ganar al Mirandés, empatar con Castellón y Valladolid y en la derrota ante el Andorra. Al cuadro blanquillo le cuesta un mundo marcar, es el peor realizador de Segunda y si se miran las Ligas de los principales países europeos, tampoco sale nada bien parado, ya que solo 4 equipos presentan un balance anotador peor entre los 16 campeonatos principales de Primera y Segunda.

Un vistazo a las Ligas de Inglaterra, Francia, Italia, Alemania, Bélgica, Países Bajos y Portugal, tanto en su primera categoría como en la de plata, junto a la competición española, lo que bien podría ser el big-8 de los países europeos con campeonatos de mayor nivel, muestra tan desolador dato. Solo el Charleroi en la Challenger Pro League belga, la Segunda de ese país. con dos goles en ocho partidos, el Sheffield United en la Championship inglesa, también el torneo de plata y con tres dianas en 9 citas, el Angers en la Ligue 1 francesa, con tres tantos en siete citas, y el Verona en la Serie A italiana con dos dianas en 6 encuentros, llevan menos tantos y presentan un peor balance que los de Gabi.

El peor de Segunda

En Italia, en la Serie A, el Pisa, el Genoa y el Parma han anotado tres tantos, pero la élite del país transalpino solo lleva disputadas seis jornadas, por lo que tienen un mejor balance que los de Gabi, mientras que el Tondela en la Primera de Portugal también ha anotado cuatro tantos en ocho partidos, igualando el registro zaragocista. Además, el Bastia en la Ligue 2 gala tiene esa misma cifra de dianas en Francia y el Heidenheim en la Bundesliga 2, pero en Alemania y en la categoría de plata solo se han jugado 6 duelos. También 4 tantos suma el Spezia en la Serie B italiana, pero en este caso con un partido menos que el Zaragoza, con siete.

En la Primera española hay otro club que lleva los mismos cuatro goles que el Zaragoza, el Oviedo de Paunovic, también en ocho jornadas Y en la categoría de plata el arsenal ofensivo zaragocista es el peor de largo, puesto que el Málaga ha anotado 6 tantos y el mejor ataque es el del Racing de Santander, con 21 dianas en este inicio de Liga, a años luz de la fortaleza ofensiva de los de Gabi.

El reparto de los goles

Y es que el Zaragoza solo ha anotado esas cuatro dianas, que se reparten tres futbolistas. Bazdar marcó el primer gol zaragocista de la temporada en la derrota ante el Andorra, mientras que en los empates en Castellón y frente al Valladolid en el Ibercaja Estadio el artillero fue Dani Gómez, máximo realizador blanquillo con dos dianas. El último gol zaragocista y el único que ha supuesto una victoria es el anotado por Sebas Moyano ante el Mirandés en Vitoria en la séptima jornada, ya que frente al Córdoba la pólvora de los de Gabi se volvió a quedar mojada, como casi siempre en esta temporada.