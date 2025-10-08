Los 1.000 partidos de Emilio Larraz: "Debería haber sido entrenador del Zaragoza"

El fútbol en la región tiene muchos nombres propios que han engrandecido el deporte en ámbitos más grandes y más pequeños. Uno de ellos es sin duda Emilio Larraz. El actual técnico del Deportivo Aragón cumplió el pasado fin de semana su partido número 1.000 como entrenador de fútbol.

De entre su larga trayectoria en el deporte rey, uno de los muchos equipos por los que pasó es el CD Sariñena, donde estuvo al mando de jugadores como el exzaragocista Goran Drulic o Jorge Sánchez. Este último, entrenador de fútbol base en la UD Amistad, continúa siendo muy amigo de Emilio y tiene claras varias de las claves de su éxito: «Interpreta muy bien los partidos. De ahí que haya conseguido tantos ascensos». Además, indica, «sus equipos siempre acaban mejor las temporadas de lo que empiezan. Son equipos muy reconocibles», añade.

Tal y como explica Sánchez, las condiciones de Emilio Larraz como entrenador podrían haberlo llevado todavía más alto: «He visto entrenadores en el fútbol profesional con menos nivel que él». En este sentido, uno de los equipos en los que Larraz podría haber tenido una oportunidad es el Real Zaragoza: «Conozco la casa porque he estado 15 años allí. Ha habido dos momentos en los que debería haber sido el entrenador del primer equipo, y no como interino», asegura Sánchez.

Además, afirma que el resultado podría haber sido muy positivo: «Él conoce perfectamente el Zaragoza. Si le hubieran dado la oportunidad, hubiera funcionado». Jorge Sánchez se acuerda de equipos como el Espanyol y el Celta de Vigo. Clubs que en momentos de necesidad han sabido mirar hacia abajo y apoyarse en el fútbol de la cantera: «Manolo González es un buen ejemplo para decirle a los que mandan que hay gente preparada en la casa», relata.

El propio Goran Drulic, quien estuvo en el Real Zaragoza entre la temporada 2001-2002 y la 2004-2005, y que coincidió después con Jorge Sánchez en la 2012-2013 a las órdenes de Larraz, también pone en valor el factor humano: «Es un gran entrenador. Como persona es impresionante». Sus deseos para el técnico del Deportivo Aragón son los de verlo en el fútbol profesional: «A ver si tiene la suerte de poder entrenar en Primera o Segunda». Sobre que ese equipo pudiera ser el Zaragoza, Drulic solo se hace una pregunta: «¿Y por qué no?». «Si un entrenador lleva tantos años en un filial, yo creo que el club tendría que, al menos, haberlo valorado», indica.

Las cualidades tácticas

Otra de las cosas con las que coincide Drulic es en las cualidades que hacen de Emilio Larraz un gran técnico: «Se preocupa con cada detalle. Controla muy bien el vestuario». De hecho, esto último es lo que más destaca el serbio: «Todos los jugadores que tiene son iguales para él. Es algo que me gusta mucho».

Antes, incluso, de su paso por Sariñena, uno de los equipos en los que Emilio Larraz estuvo al mando fue el CD Teruel. Alberto Monsalvo, actual director deportivo del Utebo FC, es otra de las personas que conocen sus cualidades: «Aparte de ser jugador suyo en Teruel, yo empecé mi andadura en el cuerpo técnico del Ebro cuando él era el entrenador». Monsalvo explica que la mayor de sus fortalezas como técnico está en su personalidad: «Emilio transmite los valores reales del fútbol. Lo gestiona todo desde la calma, desde la reflexión y desde la humildad», afirma. Aunque no solo ha llegado tan lejos por el aspecto personal, sino que el deportivo también ha sido clave: «Es capaz de detectar siempre las desventajas y de leer tácticamente al equipo. Pero destaca por encima de todo el valor humano», añade.

Sobre sus posibilidades en el primer equipo del Zaragoza, Monsalvo también lo tiene claro: «A todos nos hubiera gustado verlo en el Real Zaragoza. Por condiciones y capacidad seguro que habría podido». No obstante, admite que hay que dar el mismo mérito a lo que ya ha conseguido en los equipos por los que ha pasado: «Ha hecho cosas muy importantes en épocas en las que el fútbol era distinto. Hay que valorar lo que ha hecho en el Deportivo Aragón».