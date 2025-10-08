El covid persistente del Real Zaragoza: Ha estado casi el 80% del tiempo en la mitad baja de la tabla desde la pandemia

El covid se llevó por delante al Real Zaragoza, al que mantiene maltrecho y convaleciente. La irrupción del virus acabó con aquel equipo gallardo y poderoso que parecía caminar con paso firme hacia el ansiado retorno a Primera División, pero la obligada paralización del mundo durante tres meses devolvió a un Zaragoza desconocido que nunca fue el mismo. Pasó del ascenso directo a un playoff en el que cayó eliminado a las primeras de cambio. Desde entonces, su estancia en la parte alta de la tabla clasificatoria ha sido casi anecdótica y casi siempre asociada al tramo inicial de una competición que luego puso al Zaragoza en su sitio: la más absoluta mediocridad, en el mejor de los casos.

Porque, desde entonces, la parte media baja de la tabla viene siendo el hábitat natural de un conjunto aragonés que se ha mantenido en esa zona durante casi el 80% del tiempo. En concreto, ha estado en el duodécimo puesto o más abajo en 172 de las 218 jornadas disputadas a lo largo de las cinco temporadas completas y las ocho que se llevan recorridas de la actual para permanecer durante un tenebroso 78,89 % del tiempo entre penumbras. Solo en las 46 fechas restantes ha ocupado la parte media alta de la clasificación, de la que lleva a años luz desde que el balón echó a rodar en agosto.

La insoportable decadencia del Zaragoza se traduce en que, en estas cinco campañas, ha estado casi tanto tiempo en puestos de descenso (21 jornadas) que entre los seis primeros (25). De hecho, las seis fechas que acumula ya en el pozo este curso ya es la segunda estancia más larga desde que bajó, solo inferior a las nueve jornadas que se pasó ahí en la 20-21. Ni olió la zona alta entre la 20-21 y la 22-23 para ocupar una de las seis primeras posiciones en 11 jornadas de la 23-24 y en 14 en la siguiente. En cambio, tocó el descenso durante cuatro fechas en la 21-22 y otras dos en la 22-23 además de las referidas nueve en la 20-21 y las seis en la actualidad.

El declive es evidente y acentúa el calvario de un Zaragoza que, desde el último descenso, ha estado más tiempo en la zona media baja de la tabla (288 jornadas) que en la alta (224) y que ya suma 30 jornadas ocupando una de las plazas de descenso a lo largo de estas doce campañas completas incluidas las ocho de una 25-26 que ya es la peor de la historia del club en Segunda. De este modo, la quinta parte de todo el tiempo que el conjunto blanquillo ha estado en descenso ha sido este curso. Y lo peor es que esa estancia en el abismo podría prolongarse durante un tiempo más en caso de que Almería no sea el escenario de una reacción que pareció surgir en Vitoria pero que quedó anulada por la derrota del pasado domingo frente al Córdoba para dejar al Zaragoza empatado a puntos con el colista, que, por cierto, le superó en la primera jornada (1-0) para lograr la única victoria hasta ahora en el casillero de la Real Sociedad B.

Cuando se cumplen casi tres años y medio desde la llegada de la actual propiedad, la realidad es que el Real Zaragoza no ha ido a mejor desde entonces. Si se atiende a las tres campañas completas y los ocho partidos de la actual que se han disputado desde el traspaso de poderes (en mayo de 2022), el Zaragoza ha estado 37 jornadas en la mitad alta de la clasificación y 97 en la baja, es decir, la estancia entre la mediocridad y el peligro ha abarcado el 72% del tiempo, lo que acentúa el contraste entre la encomiable gestión económica de los dueños de la entidad con la paupérrima en el plano deportivo hasta el punto de que, con esta propiedad al frente, el Zaragoza siempre ha acabado la temporada sufriendo para mantenerse en Segunda División. Ahora, además, lo hace desde el comienzo del curso, algo inaudito hasta ahora.