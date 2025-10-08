Dani Gómez, indispuesto, y Keidi Bare, con reparto de cargas, bajas en la vuelta del Zaragoza al habitual campo de entrenamiento
El delantero se ha marchado a casa tras haber pasado una mala noche por culpa de un virus, mientras que Pomares y Paulino siguen fuera y apuntan a ser baja también en Almería
Dani Gómez, afectado por un virus que le ha provocado vómitos durante la noche, y Keidi Bare, por reparto de cargas, han sido las ausencias más relevantes de la sesión de entrenamiento del Real Zaragoza, que, por primera vez en meses, se ha ejercitado en el campo 6 de la Ciudad Deportiva, ya completamente listo tras haber sido somertido a la remodelación del césped.
La indisposición del delantero ha provocado que el cuerpo técnico le haya mandado a casa después de haberse presentado en el entrenamiento. En principio, su vuelta al trabajo no debería demorarse a expensas de que su evolución en las próximas horas sea la esperada.
En la sesión, que volvió a contar con Pinilla como único jugador de campo del filial más allá del habitual Saidu (y del portero Obón) tampoco estuvieron los lesionados Pomares y Paulino, que apuntan a ser baja también el sábado en Almería, y Bazdar, con la selección bosnia.
