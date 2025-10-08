Dos partidos de sanción a Gabi Fernández y uno a Paul tras sus expulsiones en el Real Zaragoza-Córdoba

El Comité de Competición de la RFEF se ha pronunciado este miércoles y ha sancionado con dos encuentros de suspensión a Gabi Fernández y con uno a Paul Akouokou tras ser ambos expulsados durante el Real Zaragoza-Córdoba del pasado domingo. De esta forma, el técnico no podrá sentarse en el banquillo en Almería este sábado y el mediocentro francés estará disponible para el duelo.

Ambos fueron expulsados en el último minuto del encuentro. Paul por doble amonestación por dos faltas, una en el minuto 34 de partido y otra en el 89. Pero esta fue amonestada por el colegiado Rafael Sánchez tras dejar la ley de la ventaja en una acción que terminó en un mal disparo del Córdoba. Esta decisión provocó las protestas de Gabi en el banquillo, que fue expulsado. El técnico ya había visto una amarilla por el mismo motivo.

La primera amarilla la vio en el minuto 34 "por realizar observaciones de carácter técnico a una de mis decisiones", tal y como consignó en el acta el colegiado, al reclamar una posible mano de Fomeyem en el área pequeña. En el 89 vio la tarjeta roja directa "por protestar de forma ostensible, gritando y gesticulando, una de mis decisiones", describió el árbitro.

La resolución de competición recoge la sanción por la amarilla y los dos partidos de suspensión "por protestas al árbitro principal, asistente o cuarto árbitro" aplicando el artículo 127 del reglamento. En el caso de Akouokou simplemente apunta un partido de suspensión por la acumulación de amonestaciones y consiguiente expulsión.