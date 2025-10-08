Las peñas del Real Zaragoza muestran su "más profundo malestar e indignación" por las actuaciones arbitrales
La federación denuncia los "graves y continuados errores" y emite un comunicado en el que exige "medidas urgentes para garantizar la igualdad y la justicia en el terreno de juego"
La Federación de Peñas del Real Zaragoza ha publicado este miércoles un comunicado en el que muestra su "más profundo malestar e indignación" por los "graves y continuados" errores arbitrales que el equipo aragonés "viene sufriendo en las últimas jornadas".
El colectivo considera que estos fallos "lejos de ser aislados se han repetido de forma preocupante y han tenido influencia en el juego y los resultados". En este sentido, considera que "lo que estamos viviendo sobrepasa los límites de la comprensión" y exige "a los organismos competentes" que tomen "medidas urgentes para garantizar la igualdad y la justicia en el terreno de juego" ya que el Real Zaragoza y su afición "merecen el mismo trato y respeto que cualquier otro club".
