Las peñas del Real Zaragoza muestran su "más profundo malestar e indignación" por las actuaciones arbitrales

La federación denuncia los "graves y continuados errores" y emite un comunicado en el que exige "medidas urgentes para garantizar la igualdad y la justicia en el terreno de juego"

Aficionados zaragocistas, durante el partido del domingo ante el Córdoba.

Aficionados zaragocistas, durante el partido del domingo ante el Córdoba. / MIGUEL ANGEL GRACIA

Jorge Oto

Zaragoza

La Federación de Peñas del Real Zaragoza ha publicado este miércoles un comunicado en el que muestra su "más profundo malestar e indignación" por los "graves y continuados" errores arbitrales que el equipo aragonés "viene sufriendo en las últimas jornadas".

El colectivo considera que estos fallos "lejos de ser aislados se han repetido de forma preocupante y han tenido influencia en el juego y los resultados". En este sentido, considera que "lo que estamos viviendo sobrepasa los límites de la comprensión" y exige "a los organismos competentes" que tomen "medidas urgentes para garantizar la igualdad y la justicia en el terreno de juego" ya que el Real Zaragoza y su afición "merecen el mismo trato y respeto que cualquier otro club".

