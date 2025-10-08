El vestuario del Real Zaragoza sigue achacándolo todo a un problema de puntería

La falta de puntería es lo que mantiene al Real Zaragoza en el pozo de la tabla con los mismos puntos que el colista. Así lo determina el diagnóstico emitido desde el club y que comparten a pies juntillas plantilla, cuerpo técnico y zona noble. La situación es tan mala por culpa de ese punto de mira desviado y ese evidente déficit en la definición que convierte al Zaragoza en el equipo que menos goles ha logrado hasta ahora (4) en Segunda y entre los peores ataques del continente. Ni hay problema, al parecer, de generación ni de las vías a explotar para llegar en las mejores condiciones al marco rival. Mala puntería, es todo, como han venido advirtiendo tanto el entrenador como sus jugadores (Guti, el último de ellos, tras la derrota ante el Córdoba).

También Sebas Moyano, voz autorizada y puntal básico de un equipo que no levanta cabeza. El andaluz es el único integrante de la plantilla que ha sido titular en los ocho encuentros disputados y coincide con la valoración pregonada hasta ahora y que, por cierto, también se comparte en los despachos. "Creamos ocasione de sobra, pero no las convertimos y hay que seguir trabajando en ello. Si no las creáramos habría que darle la vuelta a lo que estamos haciendo, pero cuando entren cambiará la dinámica. En eso estamos poniendo el foco, en marcar las oportunidades que tenemos", indica Moyano para exponer el sentir general ahí dentro. "Estamos dolidos, pero somos un grupo unido y fuerte y ya estamos pensando en llevarnos los tres puntos de Almería". Claro que, para ello, habrá que "aprovechar las ocasiones", claro.

"¿Gabi? Responsables somos todos. Somos un grupo unido y esto es cosa de todos"

No está siendo, es evidente, el inicio de curso esperado. Con apenas seis puntos amarrados sobre 24 posibles, el Zaragoza deambula al borde de un abismo cada vez más cercano, pero no parece que la situación altere en exceso los ánimos del vestuario. "Sabemos en la situación que estamos", asegura Moyano, que rescata la unión como un factor esencial para salir de esta. "Todos remamos en la misma dirección", afirma. También Gabi, al que el extremo, como ya hizo Guti el domingo, saca la cara. "Responsables somos todos. Somos un grupo unido y esto es cosa de todos", incide.