Los 1.000 partidos de Emilio Larraz, técnico del Deportivo Aragón: "Nunca he sido acomodado, quiero terminar mi carrera al alza"

Mil partidos, ¿pero eso es posible?

El número es precioso, muy redondo. Creo que tiene mucho mérito desarrollar una trayectoria tan larga en una profesión como esta. No es lo normal.

28 años entrenando pero solo en ocho entidades diferentes. Un hombre de club en toda regla.

Llegar a esta cifra implica tener trabajo durante 28 temporadas de forma consecutiva, algo que ya de por sí es difícil. Y que de esas 28 hayas llegado al final en 25 con solo tres ceses quiere decir que en la mayoría de ocasiones he conseguido los objetivos, algo complicado en una profesión tan volátil e incierta. Me siento orgulloso de haber trabajado solo en ocho clubs porque quiere decir que me he esforzado en implicarme en los proyectos y en entender para qué me habían contratado e ir de la mano con el club que ha confiado en mí.

¿Quién es Emilio Larraz?

Alguien a quien le habría gustado ser futbolista de alto nivel pero no lo consiguió. Alguien que entrenó en la Ciudad Deportiva, que parecía que jugaba bien pero no progresó adecuadamente y que, cuando se frustró ese deseo de ser futbolista, se ilusionó con el sueño de ser entrenador y por ese camino le han ido las cosas bastante bien.

¿De qué se siente más orgulloso?

Más allá de los números, de cómo se ha recorrido ese camino. Creo que mi forma de actuar siempre ha ayudado a dignificar la profesión.

¿De quién se acuerda?

En caminos tan largos siempre hay personas importantes que te animan, te estimulan y te apoyan cuando más lo necesitas. Porque ha habido momentos en que te planteas tirar la toalla, pero siempre están personas de tu entorno más cercano para salir al rescate. Y, por supuesto, me acuerdo de los que trabajaron a mi lado y ya no están.

¿Cuál fue el peor de esos momentos?

Fundamentalmente, una de las salidas del Real Zaragoza. Era un momento en que, como entrenador, ya me había soltado mucho, mi carrera tiraba hacia delante y, de un día para otro y de forma muy injusta, ves que te sacan del circuito otra vez y te quedas en una carretera comarcal y debes volver a empezar. Por el camino se ha quedado desgaste familiar, trabajos a los que has renunciado por dedicarte al fútbol y parte de estabilidad profesional y familiar, así que te ves descolocado, pero al final la gente que mejor te conoce te anima a seguir porque es lo que sabes hacer mejor. Además, a partir de ahí mi carrera fue hacia arriba.

¿Se arrepiente de algo?

Habré cometido mil errores, tantos como partidos, pero no me arrepiento de nada en especial. Tengo claro que soy mejor entrenador que antes y nunca he tomado una decisión por ir en contra de alguien o por hacer daño.

¿Y alguna decisión equivocada?

Salí muy pronto de Aragón, pero no tardé en volver porque, por suerte, siempre tuve gente de aquí interesada en que trabajara con ellos. Regresé, pero creo que tenía que haber sido consciente de que el trabajo de entrenador requiere algo más de paciencia en algunos momentos y no aceptar todos los retos que te ofrecen. Cuando volví a salir, en Ferrol, viví la mejor experiencia profesional y personal de mi vida.

¿Tiene enemigos?

En el mundo del fútbol hay gente que habla bien de ti y otras no tanto. Pero creo que los que peor hablen lo harán porque no me conocen o no han trabajado nunca conmigo, porque siempre he tenido un trato muy honesto y profesional con todo el mundo, aun siendo consciente de que no le puedes gustar a todos ni ganar todos los domingos.

¿Ha cambiado mucho respecto a aquel chaval que hace 28 años comenzó su trayectoria en los banquillos en Illueca?

Ahí se puso en marcha el contador, sí, aunque ya antes había estado ocho temporadas en el fútbol base (Agustinos, Casablanca y Oliver). Por supuesto que he cambiado, como corresponde a cualquier proceso vital. Vas perdiendo energía o capacidad soñadora en algunas cosas, pero vas adquiriendo madurez, poso y sabiduría. Te conviertes en una persona más completa.

Nunca llegó a entrenar en la Liga profesional. ¿Sin espinas clavadas?

Nada. Cuando obtuve los títulos de entrenador y empecé a pensar que esto no se me daba mal, jamás creí que iba a conseguir ni la mitad de lo que he logrado. Me siento muy afortunado de mi trayectoria deportiva y no tengo espinas clavadas. He logrado mucho más de lo que esperaba.

¿Quién es el mejor futbolista que ha pasado por sus manos?

No he trabajado en Primera y Segunda, pero sí he entrenado a jugadores que habían estado allí o lo estuvieron después. Y siempre me ha gustado aprender de ellos, hablar mucho de sus experiencias y sus trabajos con otros entrenadores.

¿Qué es el fútbol para Emilio Larraz?

Mi pasión, lo que más me ha gustado desde niño y que, sin buscarlo, se convirtió en mi profesión y la forma de ganarme la vida, lo cual me hace sentirme, sin duda, muy afortunado.

Su historial - 1.000 partidos. - 488 victorias. - 262 empates. - 250 derrotas. - 1.587 goles a favor. - 973 goles en contra. - 5 Campeonatos de Liga: Endesa Andorra (Teruel), Real Zaragoza B, Sariñena, Racing de Ferrol, Deportivo Aragón. - 6 ascensos: Principat d’Andorra, La Muela, Sariñena, Real Zaragoza B, Racing de Ferrol, Deportivo Aragón. - 28 temporadas ininterrumpidas dirigiendo equipos de Tercera División y Segunda B. - 25 temporadas completas y únicamente 3 ceses.

¿Y el Zaragoza?

Fui socio desde infantiles, allá en la esquina de la puerta 9 en La Romareda. Jugué en las categorías inferiores y luego he podido dirigir al filial durante tres etapas distintas, esta última, por cierto es en la que más estoy disfrutando. El Zaragoza es mi casa, mi club, mi equipo.

¿Cuánto durará en marcha el contador?

Me siento muy bien y tengo la ilusión de terminar mi carrera al alza. No he sido nunca un entrenador acomodado, sino todo lo contrario y soy de los que sostienen que para transmitir ilusión y hambre tienes que tenerlas. No sé cuánto tiempo más estaré, pero todo mi trabajo está centrado en acabar mi carrera al alza y con la ilusión de estar lo más arriba y al mejor nivel posible.

Acaba contrato…

Sí.

¿Y?

Dios dirá.