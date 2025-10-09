Alberto Zapater se retira del fútbol a los 40 años

Una leyenda del Real Zaragoza se despide del fútbol. El Atlético Ottawa ha comunicado a última hora de esta tarde que Alberto Zapater se retira del fútbol profesional al finalizar el campeonato canadiense que termina este mismo mes de octubre. El centrocampista de Ejea de los Caballeros dirá adiós a su larga carrera deportiva a los 40 años tras dejar una huella inolvidable en el zaragocismo.

Zapater ya se despidió del club de su vida hace dos temporadas. El Real Zaragoza le hizo un bonito homenaje al canterano en mayo de 2023 en el último partido de liga en La Romareda frente al Tenerife. Después, Zapater decidió emprender una nueva aventura internacional en Canadá enfilándose en las filas del Atlético Ottawa donde fue recibido como una auténtica leyenda del fútbol español.

El mediocentro, que en su día fue internacional sub-21, emprendía ya en su última etapa de la carrera una aventura exótica en el creciente fútbol canadiense después de que en su juventud hubiese pasado por el Sporting de Portugal, el Genoa o el Lokomotiv de Moscú.

Tras superar una durísima lesión en el pubis, Zapater decidió volver al Real Zaragoza siete años más tarde con el objetivo de intentar conseguir un ascenso a Primera División que nunca logró. El propio capitán hizo soñar al zaragocismo con aquel gol inolvidable de falta en Los Pajaritos en el último playoff de ascenso ante el Numancia unos días antes de perder estrepitosamente la eliminatoria en La Romareda con el fatídico gol de Diamanka.

Homenaje del Ottawa

Aunque Zapater va a retirarse del fútbol profesional muy lejos de casa, el Atlético Ottawa ha confirmado en su perfil en redes sociales que le hará un homenaje en el próximo partido que disputará como local el 12 de octubre, día de la Ofrenda de Flores a la Virgen del Pilar, frente al Vancouver. Sin embargo, este no será el último partido de Zapater ya que el Ottawa terminará el campeonato liguero una semana más tarde a domicilio frente al Wanderers.