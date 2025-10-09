Seis ascensos, 28 temporadas ininterrumpidas y 488 victorias: los números de Emilio Larraz como entrenador

Emilio Larraz es historia del fútbol en Aragón. El técnico zaragozano cumplió este fin de semana contra el Ejea una cifra difícil de cumplir en el deporte rey. El entrenador del Deportivo Aragón alcanzó la cifra de 1.000 partidos dirigidos al frente de un banquillo en el empate del filial del Real Zaragoza contra el conjunto ejeano. "El número es precioso, muy redondo. Creo que tiene mucho mérito desarrollar una trayectoria tan larga en una profesión como esta. No es lo normal", comenta a este diario en una entrevista.

Larraz se empezó a formar como entrenador en el fútbol base aragonés dirigiendo a varios equipos como Agustinos, Casablanca y Oliver antes de empezar su trayectoria hace 28 años en el Illueca. Varios ascensos en distintas etapas con el Real Zaragoza B, uno con el Racing de Ferrol donde guarda un gran recuerdo y otro con La Muela son algunos de los logros que el técnico natural de Zaragoza ha conseguido a lo largo de su carrera.

Aunque nunca ha llegado a entrenar en el fútbol profesional, Emilio Larraz acumula 28 temporadas ininterrumpidas dirigiendo a equipos de Tercera y Segunda B. En una etapa que ya suma los 1.000 partidos, algo difícil de ver en el mundo del fútbol debido al continuo ajetreo en los banquillos, ha completado 25 temporadas completas y tan solo le han cesado en tres ocasiones.