Un exjugador del Real Zaragoza sin equipo desde 2022 vuelve a jugar al fútbol: "Todos le conocen"

El fútbol siempre tiene guardada una noticia para los aficionados del Real Zaragoza. Un exjugador del club aragonés ha encontrado equipo tras jugar su último partido como profesional hace tres años. Alexander Mesa Travieso, más conocido como Nano Mesa, se volverá a vestirse de corto.

"Todos conocen a nuestro nuevo fichaje. Damos la bienvenida a Nano Mesa, un jugador con mucha experiencia en el fútbol profesional que viene a sumar y ayudar a este gran proyecto", anuncia el Real Unión de Tenerife en un comunicado en Instagram. El conjunto tinerfeño milita en el grupo 12 de Tercera RFEF donde suma siete puntos en cinco partidos y tres goles a favor.

El delantero, nacido en Tenerife, ha pasado por equipos como Tenerife, Eibar, Levante, Sporting, Logroñés, Cádiz o Real Zaragoza, donde recaló como cedido la pasada temporada desde el equipo gaditano. El Real Zaragoza era hasta ahora su última experiencia en el fútbol profesional, donde llegó a disputar más de 1.000 minutos repartidos en 23 partidos de liga. El tinerfeño marcó dos goles, ante Mirandés y Sporting, pero su rendimiento en el equipo aragonés no fue suficiente para que el Cádiz, propietario del ariete, le rescindiera su contrato.

Para recordar su último partido con la blanquilla nos tenemos que remontar hasta abril de 2022. Nano Mesa disputó ochenta minutos en el empate a uno contra el Huesca en El Alcoraz. Por aquel entonces, Jim era el entrenador del Real Zaragoza y sacó un once donde estaban Pep Chavarría, Alejandro Francés, Iván Azón, Alberto Zapater o Sabin Merino entre otros. El jugador tinerfeño tuvo que ser sustituido por una lesión en el hombro que no le permitió ninguno de los seis partidos restantes antes del final de liga.

Nano Mesa celebra el gol que le marcó al Sporting con el Real Zaragoza, victoria blanquilla por 2-0 en La Romareda. / JAIME GALINDO

Un partido en la Kings League

El último contacto de Nano Mesa con "el mundo del fútbol" fue para jugar en la Kings League de Gerard Piqué. Bajo el nombre de 'Enigma 69' y con una máscara en el rostro, el delantero fue integrante del 'Xbuyer Team' en el duelo contra 'Kunisports', club fundado por el exjugador argentino Sergio Agüero.

Pese a tener un debut discreto en un partido que se saldó con la derrota por 0-1, 'Enigma 69' acaparó todas las miradas y fue tendencia en Twitter durante la tarde del domingo. Los usuarios, curiosos por conocer qué deportista profesional se escondía tras la máscara de luchador mexicano que lucía el jugador, no tardaron en dar con la respuesta que buscaban.

Los tatuajes en el cuello que se apreciaron durante el descanso fueron el detalle que delató a 'Enigma 69', y que ha hecho que los espectadores de la liga coincidan en señalar a Nano Mesa como principal sospechoso de ser la última incorporación a la competición.