Gabi: "Estoy mal porque siento al Real Zaragoza, pero ni me rindo ni me voy a rendir"

El técnico asegura vivir el runrún sobre su futuro "con mucha tranquilidad", aunque en el plano personal esté tocado

Gabi, durante una rueda de prensa,

Gabi, durante una rueda de prensa, / Real Zaragoza

Santiago Valero

Santiago Valero

Zaragoza

Gabi no está preocupado por su futuro como entrenador del Real Zaragoza, que está en entredicho y que puede vivir su punto y final en Almería en caso de derrota este sábado, pero sí que confesó estar "mal" en el plano personal.

"No me preocupa mi futuro ni pienso en lo que pueda pasar si hay una derrota", aseguró el técnico blanquillo, que también reconoció que vive el runrún sobre su posible destitución "con mucha tranquilidad".

Sin embargo, sí que admitió que a nivel personal se encuentra mal por su sentimiento hacia la ciudad y el club: "Yo estoy mal, estoy intentando sacar la situación adelante, estoy poniendo todo lo que tengo. Mi hijo es de aquí y estoy mal, pero ni me rindo ni me voy a rendir".

