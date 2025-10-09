Keidi Bare y Dani Gómez vuelven a entrenar y están aptos para jugar ante el Almería

Keidi Bare y Dani Gómez, que no se ejercitaron en la sesión del Real Zaragoza del miércoles, el albanés con una leve sobrecarga y el delantero madrileño por un virus estomacal que le provocó vómitos además por el parto de su mujer, ya han trabajado con normalidad este jueves y salvo giro imprevisto estarán en la convocatoria para viajar a Almería este viernes y estar a disposición de Gabi para el duelo del sábado. Mientras, Pomares es seria duda, puesto que no ha entrenado esta semana con el grupo, aunque Gabi no lo ha querido descartar.

"Pomares ha tenido una hemooragia después de un golpe que ha salido por el nervio ciático y está tenindo mucho dolor, estamos intentando recuperarle para el sábado, pero tenemos todavía la duda y no sabemos si va a llegar. Keidi no se entrenó por precaución por un golpe y Dani estuvo con gastroenteritis y en el parto de su mujer que ha sido padre. Dani estará disponible y Keidi también", dijo el entrenador. Con todo, Keidi Bare llega más justo a la cita con el cuadro almeriense.

Pomares, que se perdió el partido ante el Córdoba por unas molestias en el glúteo, no se ha ejercitado este jueves ni el resto de la semana con el grupo y todo apunta que será de nuevo baja, junto a Paulino, que la semana pasada sufrió una microrrotura fibrilar en el bíceps femoral izquierdo y ya no jugó ante el conjunto cordobesista para que en principio tampoco llegue en condiciones al duelo ante la Cultural Leonesa, por lo que se le espera frente al Sporting el domingo 26.

Mientras, Samed Bazdar es baja por estar con Bosnia en los partidos de su selección ante Chipre este jueves y Malta el domingo, ambos valederos para la clasificación para el Mundial y Paul Akouokou deberá cumplir sanción por la roja que vio ante el Córdoba, ya que fue expulsado por doble amarilla en ese partido y ha sido sancionado con un encuentro.