Marcos Luna se encuentra con su pasado

Seguro que los dos primeros partidos que Marcos Luna vio en el calendario fueron los que le iban a enfrentar al Real Zaragoza, obviamente más especial el del Ibercaja Estadio, que llegará en la jornada 30, a mediados de marzo, pero primero toca enfrentarse al equipo de su vida este sábado (18.30) en una situación delicada para el cuadro blanquillo tras su mal comienzo y con Gabi en el foco, el entrenador que puso nula resistencia a su salida en este verano, traspasado al Almería por algo menos de 800.000 euros fijos y unos 200.000 más en variables. Hace un mes, Luna hubiera jugado fijo en este encuentro ante el Zaragoza, porque empezó para Rubi con un rol de indiscutible que ahora mismo ha perdido en favor de Chirino, su competencia en el ala derecha.

Tiene plena confianza Rubi en las condiciones de Luna, que partió el curso en el once, pero no es menos cierto que la apuesta en Chirino también ha sido importante, con dos millones objetivos incluidos desde el Castellón y con un contrato hasta 2030, el mismo que ha firmado Luna en una plena renovación del costado derecho de la zaga almeriense, con dos jugadores jóvenes: 22 años del exzaragocista por los 23 del neerlandés. Dos futbolistas para que el Almería tenga un lateral deerecho ede mucho nivel durante tiempo.

Luna, que había entrado en la cantera en el Alevín B, zaragocista desde niño y que se hizo un hueco firme en el primer equipo tras regresar de su cesión al Real Unión para renovar en enero pasado como una teórica apuesta de futuro del proyecto vio como todo cambiaba tras la llegada de Gabi, con el que empezó a aparecer mucho menos en el once más allá de que su nivel a final del curso no fue el excelso del inicio. Solo siete meses después de renovar y tras rechazar ofertas mucho más elevadas e importantes en enero, del Almería y del extranjero, el Zaragoza le dejó marchar sin problema antes de empezar la pretemporada.

Así explicaba Luna su salida en verano: "Desde el primer momento no fue un queremos que te quedes, ni nada por el estilo. Cuando no notas esa confianza del club pues ves que te están abriendo la puerta»

«Yo y mi agente fuimos a hablar con el director deportivo y le transmitimos que había surgido esta oportunidad, que el Zaragoza iba a ingresar una cantidad por mí. Y desde el primer momento no fue un queremos que te quedes, ni nada por el estilo. Cuando no notas esa confianza del club pues ves que te están abriendo la puerta». Así lo resumió Marcos en este diario en agosto, cuando arrancó la Liga como fijo para Rubi tras serlo también en pretemporada.

Un cambio radical

Jugó de titular en el empate ante el Albacete en casa, en la victoria en León, en las tablas en el Reale ante el Sanse y en la derrota ante el Racing en el feudo almeriense, un tropiezo que trajo dudas y que obligó a Rubi a cambiar piezas tras un comienzo con 5 puntos de 12. Agitó el entrenador catalán la coctelera y Luna, de buen nivel general en el inicio liguero y algún pequeño error puntual, como en el segundo gol del Racing, se cayó del equipo en la visita a Pucela, donde solo jugó en el último cuarto de hora de otra derrota almeriense que empezó a poner en entredicho a Rubi.

Sin embargo, el conjunto rojiblanco superó al Sporting en casa y venció a Las Palmas fuera, con Luna sin tener minutos en esos duelos, y empató en el difícil feudo de Riazor saliendo el zaragozano en la media hora final, donde Rubi apostó por tres centrales reubicando a Chirino para completar el eje y dando al exzaragocista todo el costado derecho, de carrilero.

Seis partidos jugados

Luna ha perdido el paso en estos últimos partidos, pero no la confianza de Rubi ni del Almería, que hizo una apuesta muy fuerte en las condiciones del zaragozano, al que ya quiso ficharlo mucho antes de lograrlo. El míster del Almería le tiene fe y seguro que no tardará en volver al equipo, aunque ahora le está tocando esperar en el banquillo, con cuatro partidos seguidos fuera del once para acumular un total de 338 minutos en los 6 duelos en los que participó.

«Mi idea renovando en el Zaragoza era conseguir consolidarme en el equipo, ser de los baluartes del proyecto, pero se quedó ahí la cosa», aseguraba el lateral hace unas semanas y en la presente, con el duelo ante el equipo de su vida, tanto el Almería como el propio futbolista han decidido que no fuera el protagonista ante los medios de comunicación.

El lateral zaragozano, en un entrenamiento con el Almería. / LA VOZ DE ALMERÍA

En el Almería también le convenció un proyecto de ascenso, con firmes engranajes económicos, con la seguridad en sus condiciones para que el crecimiento como jugador le lleve a poder jugar en la élite con ese equipo, porque el club andaluz no tiene más objetivo que ese, con recursos, plantilla y un buen entrenador para ello. A eso se agarra Luna, a su potencial y a su nivel futbolístico para recuperar cuanto antes la plaza en el once de inicio mientras el sábado vivirá un duelo tan especial como un poquito amargo por enfrentarse al equipo de su vida que, al mismo tiempo, fue el que le dejó marchar solo unos meses después de ser su apuesta firme para el futuro.