Álex Muñoz: "El Zaragoza es un poco inestable y eso hace que a los jugadores les pueda costar más"

Vuelve a Segunda tras el paso por la Primera División por Las Palmas y a un proyecto de ascenso como el del Almería…

Me estoy encontrando muy bien, muy a gusto, han apostado por hacer un buen proyecto, un equipo sólido para volver a Primera, sabemos que esta Liga es muy dura y larga, pero compitiendo como estamos haciendo ahora mismo, en los últimos partidos, estamos en el buen camino.

Ha jugado de titular en todos los encuentros, el primero de central y luego siempre de lateral izquierdo. Es un jugador importante.

A nivel individual también estoy satisfecho, sin duda, aunque lo que importa es el equipo, ayudar y sumar todo lo que se pueda. Me siento bien, aportando, y estoy contento.

"En los últimos años he jugado mucho más en la banda, me encuentro cómodo ahí, tienes que coger un estado de forma más alto que de central porque es una posición más física"

El debate sobre su posición ya se acaba, al Zaragoza llegó como central y jugó ahí, pero ahora ya es lateral zurdo casi fijo.

Sí, la verdad es que en los últimos años he jugado mucho más en la banda, me encuentro cómodo ahí, tienes que coger un estado de forma más alto que de central porque es una posición más física, que te requiere una resistencia y un fondo mayores. Igual el día de mañana regreso a esa posición de central, pero ahora ya parece que soy lateral.

Más de 230 partidos acumula en Segunda y los primeros después de su salida del Sevilla Atlético, donde también jugó en esta categoría, fueron en el Zaragoza, en la temporada 18-19.

Sí, muchos partidos ya, ese año en el Zaragoza para mí fue un poco irregular, por muchos factores, pero de todo se aprende y yo lo hice de lo negativo y me quedé con lo positivo y, a partir de ahí, pude evolucionar, dar un cambio a mejor en mi carrera y desde entonces la verdad es que me ha ido bastante bien, no me quejo.

Fue un curso de aprendizaje en todos los aspectos.

Sí, porque también el Zaragoza no tuvo un buen año, yo venía de un filial y no es lo mismo jugar ahí que en un equipo grande de la categoría. La temporada se hizo difícil, había buena plantilla pero no salieron las cosas desde el principio, hubo varios entrenadores. En esos momentos es donde uno más aprende, donde puede crecer y en mi caso fue así, imagino que en otros compañeros igual. Probablemente, el Zaragoza me enseñó el fútbol real, yo siempre pienso que todo pasa por algo y tuve que vivir esa etapa para madurar de verdad como futbolista y crecer. Tengo muy buen recuerdo de ese año, guardo muchos amigos allí, porque además del fútbol estudié la carrera en ese año en la ciudad.

Medicina, ¿no?

Hice una SICUE, por lo que trasladé a Zaragoza el expediente y después volví a la de origen. Conocí por eso a mucha gente. Me quedan cinco asignaturas para terminar la carrera porque hace tres años la tuve que aparcar un poco ya que no me convalidaban más, pero cuando me retire la terminaré.

Parece que en este curso el Almería ha cambiado un poco la filosofía, menos nombres y buscar más hacer un bloque...

Sí, quizá pero también han venido este año jugadores contrastados, pero es obvio que lo que hace lograr los objetivos es lograr un buen bloque, un equipo trabajador y competitivo. Creo que en las primeras jornadas nos costó, pero ahora ya vamos adaptándonos porque también vinimos muchos nuevos y la dinámica de la competición la estamos cogiendo.

"Siempre se tiene esa exigencia en el Zaragoza y también hay que ser consciente de que la categoría es muy dura y vienen de algunos años duros y hay que asumir la realidad. Creo que es vital apoyar al equipo, porque esa exigencia con jugadores que a lo mejor no tienen tanta experiencia y no manejan bien la situación hace que salir de esa mala dinámica sea más complicado de lo normal"

Son candidatos al ascenso, claro.

El objetivo es ese, no hay duda. Hay varias formas, obviamente queremos la directa como todo el mundo, pero no tienes que incidir mucho en el tema ni hablar demasiado, ya que esto es muy largo, da muchas vueltas, hay estados de forma, lesiones… Influyen muchos factores, hay que ir con pies de plomo y construir poco a poco este proyecto.

Cuando usted estuvo en el Zaragoza ya se vivía esa exigencia de subir y llevaba varios años en Segunda. Imagínese ahora tras 12 temporadas sin ascender…

Siempre se tiene esa exigencia allí y también hay que ser consciente de que la categoría es muy dura y vienen de algunos años duros y hay que asumir la realidad. Creo que es vital apoyar al equipo, porque esa exigencia con jugadores que a lo mejor no tienen tanta experiencia y no manejan bien la situación hace que salir de esa mala dinámica sea más complicado de lo normal, aunque hay que ser fuertes mentalmente. Eso sí, las aficiones al final son libres de opinar y de decir lo que quieran, eso hay que aceptarlo.

"¿Pesar más esa camiseta? Depende sobre todo de cada futbolista y de la etapa en que esté. En mi caso, yo fui muy joven y con menos madurez y ahora, si fuera al Zaragoza, me costaría menos por toda la experiencia"

Aquí se ha instalado el debate de que muchos jugadores rinden más al marcharse o antes de llegar, que esta camiseta pesa. ¿Cómo lo ve usted?

Depende sobre todo de cada futbolista y de la etapa en que esté. En mi caso, yo fui muy joven y con menos madurez y ahora, si fuera al Zaragoza, me costaría menos por toda la experiencia. Es verdad que es un club exigente, que quiere ascender y que es un poco inestable y eso hace que a los jugadores les pueda costar más. Sin embargo, somos futbolistas profesionales, hay que asumirlo y jugar en esas condiciones, intentando darle la vuelta lo antes posible.

¿En esa inestabilidad estaría una de las explicaciones de lo que vive el Zaragoza?

Sí, para mí sí, se busca el ascender, el tiene que ser este año y a veces no se dan las circunstancias, hay muchos cambios por eso, de jugadores, de entrenadores, de directores deportivos… No sé hasta qué punto eso es beneficioso, aunque no solo lo pasa en el Zaragoza, también en otros sitios, pero en todo caso la inestabilidad no es buena, cuanto más confianza se le da a un proyecto para mí es muy importante, pero ojalá las cosas vayan a mejor y se estabilice todo allí.

¿Qué destaca del Zaragoza? Es un equipo que se está construyendo desde la solidez y que le cuesta marcar.

Sí, desde fuera es la imagen que da. Conozco a Dani Gómez que coincidimos en el Tenerife, con Guti estuve en su anterior etapa en el Zaragoza. Veo buenos jugadores, pero no es un tópico hablar de la igualdad de esta categoría, no hay un rival flojo. Creo que empezar por encajar pocos goles y ser sólidos es un buen plan y después tienen mecanismos para marcar y hacer más goles, que es donde quizá debe mejorar el Zaragoza.

En todo caso, solo suma una victoria en ocho partidos y es penúltimo.

Los datos están ahí, pero es que esto es muy largo, te metes en tres victorias seguidas y te enganchas arriba. Creo que es vital tener calma y estabilidad, no volverse loco, porque queda mucha Liga.

Aunque haya empezado mal, ¿consideran en el Almería que el Zaragoza es un rival directo?

No me gusta mucho ese calificativo de directo o indirecto. Nunca sabes, siempre hay sorpresas y hay que respetar siempre al máximo al enemigo que te enfrentas. Hay que ver al Zaragoza con el máximo respeto y tomarse el partido así, nada más.

"Con Luna me llevo muy bien. Tiene muy buenas condiciones, mucho potencial, empezó jugado, ahora lo está haciendo menos porque también tiene competencia dura en el puesto, pero es un gran jugador, muy joven y va seguir creciendo seguro, sin duda"

¿Qué encuentro espera?

Nosotros en nuestra casa tenemos la obligación de ganar y de buscarlo desde el inicio. Seguro que será un encuentro duro, porque ellos tienen una buena plantilla y aquí en esta Liga es muy complicado ganar fácil y por varios goles. Tendremos que trabajarnos esa victoria y seguro que los detalles marcan la diferencia.

Este verano ha ido allí Marcos Luna traspasado por el Zaragoza, ¿cómo lo está viendo?

Es, lo primero, un chaval muy agradable, me llevo muy bien con él. Tiene muy buenas condiciones, mucho potencial, empezó jugando, ahora lo está haciendo menos porque también tiene competencia dura en el puesto, pero es un gran jugador, muy joven y va a seguir creciendo seguro, sin duda.