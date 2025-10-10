Ya se conoce el día y la hora a la que el Real Zaragoza jugará la Copa del Rey

El Real Zaragoza ya sabe cuándo disputará su encuentro de la primera ronda de la Copa del Rey. Los blanquillos visitarán al Multivera navarro el día 29 de octubre, miércoles, a las 19.00 horas en una eliminatoria que se disputará a partido único. Un día antes, el 28, llegará uno de los dos platos fuertes para la comunidad con el derbi entre el Utebo y el Huesca, que se celebrará en Santa Ana a partir de las 20.30.

El día 29 vendrá el segundo enfrentamiento entre aragoneses. Será a las 19.00 horas (coincidiendo con el encuentro del Real Zaragoza) cuando el Ebro y el Tarazona persigan en La Almozara la segunda ronda del trofeo copero. El turno del Teruel llegará ese mismo día, una hora más tarde (20.00). Los turolenses visitarán al Sant Andreu.