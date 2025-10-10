Real Zaragoza
Ya se conoce el día y la hora a la que el Real Zaragoza jugará la Copa del Rey
Los aragoneses se medirán al Multivera de Navarra el día 29 de octubre a las 19.00 horas
El Real Zaragoza ya sabe cuándo disputará su encuentro de la primera ronda de la Copa del Rey. Los blanquillos visitarán al Multivera navarro el día 29 de octubre, miércoles, a las 19.00 horas en una eliminatoria que se disputará a partido único. Un día antes, el 28, llegará uno de los dos platos fuertes para la comunidad con el derbi entre el Utebo y el Huesca, que se celebrará en Santa Ana a partir de las 20.30.
El día 29 vendrá el segundo enfrentamiento entre aragoneses. Será a las 19.00 horas (coincidiendo con el encuentro del Real Zaragoza) cuando el Ebro y el Tarazona persigan en La Almozara la segunda ronda del trofeo copero. El turno del Teruel llegará ese mismo día, una hora más tarde (20.00). Los turolenses visitarán al Sant Andreu.
- Luso Delgado, exjugador del Córdoba y de la cantera del Zaragoza: 'Si el Zaragoza ata a Carracedo y Guardiola tendrá mucho ganado
- La condena de Gabi y del Real Zaragoza y el mercado de delanteros de Txema Indias
- Un exjugador del Real Zaragoza sin equipo desde 2022 vuelve a jugar al fútbol: 'Todos le conocen
- Gabi apunta a llegar a Almería, pero el club tiene dudas y ya evalúa perfiles
- El Real Zaragoza de Gabi vuelve a quedarse sin argumentos ante el Córdoba (0-1)
- La crónica del Real Zaragoza-Córdoba (0-1). Un batacazo contra todos los muros
- Gabi, tras los pasos de Ramírez: 'Déjà vu' en el Real Zaragoza
- Los 1.000 partidos de Emilio Larraz: 'Debería haber sido entrenador del Zaragoza